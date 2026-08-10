Při pozorování zatmění Slunce bez ochrany hrozí poškození očí

Při pozorování zatmění Slunce bez dostatečné ochrany hrozí lidem podle lékaře poškození očí, v některých případech i trvalé. Může vzniknout už za několik vteřin, pravděpodobnější je při dlouhém pohledu. V tiskové zprávě sítě očních klinik Lexum to uvedl její lékařský ředitel Pavel Němec.
Částečné zatmění Slunce bude v Česku viditelné večer 12. srpna. Hvězdárny a řada dalších míst pořádá komentovaná pozorování, často spojená se sledováním meteorického roje Perseidy.
Poranění oka světlem podle lékaře nebolí, protože oko nemá receptory bolesti. První příznaky poškození zraku se navíc často objeví až s odstupem několika hodin. "Pacienti přicházejí s rozmazaným centrálním viděním nebo tmavou skvrnou před okem. U některých se zrak během několika měsíců zlepší, u jiných zůstávají trvalé následky," popsal Němec.
Lidé mohou mít trvalý výpadek vidění v centru zorného pole, horší ostrost vidění nebo poruchy vnímání barev. "Vše záleží na míře poškození nervových buněk v centru sítnice," dodal.
Vidění umožňuje světlo vstupující do oka, při pohledu přímo do Slunce ale dochází k soustředění paprsku na sítnici podobně jako při snaze zapálit papír lupou. Intenzivní světlo může podle Němce poškodit světločivné buňky teplem i chemickými reakcemi vyvolanými světelnou energií.
"Nejvíce je ohrožena žlutá skvrna neboli makula, která zajišťuje ostré centrální vidění a umožňuje nám dělat činnosti, jako je čtení, řízení auta, sledování televize nebo rozeznávání tváří," vysvětlil.
Lidé se podle něj mylně domnívají, že pokud Měsíc velkou část Slunce při zatmění zakryje, riziko pro oči je nižší. "Při zatmění není Slunce tak oslnivé, proto máme tendenci se do něj dívat mnohem déle. Přesto je množství škodlivého záření stále dostatečné k poškození sítnice," dodal. Rizikem je i několik vteřin, pravděpodobnost poškození oka v čase roste. Podle lékaře pro poškození po přímém pohledu do Slunce neexistuje specifická léčba.
Za bezpečné lékaři považují pouze speciální brýle pro pozorování Slunce splňující normu ISO 12312-2. Nejsou dostatečné tmavé sluneční brýle, ani pokud by jich člověk použil několik, rentgenové snímky, CD nebo začouzené sklo.
Velké riziko představují také dalekohledy nebo fotoaparáty bez speciálního filtru. "Tyto pomůcky mohou světlo ještě více soustředit a způsobit těžké poškození sítnice během okamžiku. Pokud je chcete používat, musí být speciální filtr vždy umístěn před objektivem přístroje," uvedl Němec. Při natáčení přes displej telefonu je třeba se dívat z boku, oko nesmí být v přímé linii se sluncem.
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