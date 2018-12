Při požáru chatek na Chomutovsku uhořel starší muž

před 24 minutami

Při požáru dvou chatek na Chomutovsku v noci na dnešek uhořel starší muž, popálenou jednačtyřicetiletou ženu odvezla záchranná služba do popáleninového centra ve vinohradské nemocnici v Praze. K požáru dvou chatek vyjeli hasiči ve 22:40. Hasiči byli u objektů do dnešního rána. V době požáru se uvnitř jedné chatky nacházely dvě osoby. "Ženě se podařilo utéct ven a s vážnými zraněními byla transportována do nemocnice. Po uhašení ohně byl uvnitř nalezen mrtvý muž ročník 1953," uvedl mluvčí policie Daniel Vítek. Bližší okolnosti vzniku požáru jsou podle Vítka předmětem dalšího prověřování, k objasnění příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva.