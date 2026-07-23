Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou zemřel jeden člověk

Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, uvedla po poledni na síti X armáda. Jeden člověk zemřel, uvedli záchranáři. Záchranné práce pokračují. Bližší informace nejsou známy. Armáda uvedla, že je zveřejní, až to situace umožní.
Připravujeme podrobnosti…
Má ránu jako Kvitová, jen občas "blázní". Prahu okouzlila další česká střelkyně
O její tenisové síle se mluví už roky. Teď už dvaadvacetiletá česká tenistka Dominika Šalková přešlapuje za branou první stovky žebříčku. Na pražském štvanickém turnaji WTA uchvacuje publikum dominantní hrou. V pátek si tu zahraje už čtvrtfinále.
ŽIVĚ Spojené státy provedly další vlnu útoků na Írán, podle Teheránu zahynuli dva lidé
Spojené státy dokončily další vlnu vzdušných úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Útok začal ve středu v 17:30 východoamerického času (23:30 SELČ) a trval pět hodin. Při americkém vzdušném úderu na hraniční přechod Šalamčeh mezi Íránem a Irákem zahynuli dva lidé. S odkazem na bezpečnostní zdroj to sdělila íránská agentura SNN.
„Teď přijde armagedon." V Rusku se děsí nového šéfa ukrajinské armády
Jmenování Mychajla Drapatého novým vrchním velitelem ukrajinské armády vyvolalo v Rusku značné obavy. Tamní vojenští komentátoři a analytici varují, že v čele ukrajinských sil stane podstatně nebezpečnější a schopnější protivník než jeho předchůdce Oleksandr Syrskyj.
ŽIVĚ Zástupci států EU podpořili 21. balík sankcí proti Rusku, Řecko stáhlo blokaci
Zástupci států EU ve čtvrtek podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, potvrdil unijní diplomat. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit zejména kvůli výhradám, které mělo Řecko v souvislosti s omezením překládky ruského zkapalněného plynu (LNG), což by podle Atén citelně zasáhlo řecké loďstvo. Jaké ústupky si Řecko vyjednalo, zatím není jasné.
Google údajně zýhodňoval vlastní služby. Dostal pokutu 890 milionů eur
Evropská komise (EK) vyměřila americké internetové společnosti Google pokutu 890 milionů eur (21,5 miliardy Kč) za porušení unijního nařízení o digitálních trzích (DMA). Komise o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby.