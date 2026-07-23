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Domácí

Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou zemřel jeden člověk

ČTK

Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, uvedla po poledni na síti X armáda. Jeden člověk zemřel, uvedli záchranáři. Záchranné práce pokračují. Bližší informace nejsou známy. Armáda uvedla, že je zveřejní, až to situace umožní.

Přistání víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom na polské východní hranici. Ilustrační foto.
Přistání víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom na polské východní hranici. Ilustrační foto.Foto: Armáda ČR
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Připravujeme podrobnosti…

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