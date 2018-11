před 33 minutami

Při dopravní nehodě na Domažlicku dnes před 02:00 v noci zemřel spolujezdec, řidič byl lehce zraněn. Vozidlo vyjelo ze silnice a převrátilo se. Silnice od Havlovic na Domažlice byla do 06:00 uzavřena, informovala policejní mluvčí Pavla Burešová. "Vozidlo při projíždění levotočivé zatáčky z nezjištěných příčin vyjelo mimo komunikaci, kde se převrátilo přes střechu. Na místě zraněním podlehl spolujezdec. Řidič by převezen do nemocnice sanitkou," uvedla Burešová. Dechová zkouška byla negativní, řidič utrpěl lehčí zranění. Silnice už je nyní plně průjezdná.