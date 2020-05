Při nehodě traktoru zemřeli dva mladíci. Stroj se zřítil do hlubokého srázu

Nedaleko Lidečka na Vsetínsku zemřeli v noci na dnešek při nehodě traktoru dva muži, další tři utrpěli těžká zranění. Traktor havaroval v noci při jízdě ze stopadesátimetrového srázu, zastavil se až o vzrostlý strom. Nehoda se stala poblíž Čertových skal, informovala o tom mluvčí policie Lenka Javorková. Pomoc zavolal jeden ze zraněných mužů, který i přes zranění doběhl do obce.

Traktorem jelo pět mužů ve věku od 23 do 31 let. "Havárii traktoru oznámil jeden z mužů z traktoru, který byl schopen i přesto, že byl zraněn, z místa nehody seběhnout do obce Lidečko za svými známými, kteří přivolali na místo kolem 03:30 pomoc," uvedla policejní mluvčí.

Dva muži zemřeli na místě, další dva utrpěli těžká zranění, se kterými byl jeden z nich převezen vrtulníkem do ostravské nemocnice a druhý do zlínské nemocnice. Tam nakonec skončil i pátý muž, který doběhl pro pomoc.

Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě zasahovalo několik jednotek hasičů z okolí. "Nehoda se stala ve špatně dostupném lesním terénu, zasahující složky tak musely část úseku jít pěšky. Traktor, ve kterém jelo celkem pět mladých mužů, sjel ze srázu několik desítek metrů, až se zastavil o vzrostlý strom," informovala mluvčí na sociální síti krajských hasičů.

Hasiči postupně našli všechny muže, kteří jeli v traktoru. "Mladíci při nehodě utrpěli vážná zranění. Hasiči ihned se záchranáři poskytli zraněným první pomoc včetně resuscitace. Dva z mladíků však utrpěli zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehli," doplnila mluvčí.

Hasiči uvízlý traktor v kopci zajistili proti pohybu. Po zmapování nehody si velitel hasičů vyžádal lesní kolový traktor, s jehož pomocí uvízlý traktor vyprostili. Strom, o který se traktor opíral, hasiči skáceli a havarovaný traktor přesunuli zpět na cestu.

Nehodu od brzkých ranních hodin vyšetřují vsetínští dopravní policisté společně se vsetínskými kriminalisty.

Na místo vyjížděla i policistka z týmu krizové intervence, která se věnovala rodinám zemřelých i těžce zraněných mladých mužů. Povolán byl i znalec z oboru silniční dopravy. Zásah komplikoval složkám integrovaného záchranného systému těžce dostupný svahovitý terén. Okolnosti havárie jsou předmětem dalšího šetření, dodala policejní mluvčí.