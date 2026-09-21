Při nehodě lodi v Norsku zemřel hasič z Krkonoš. Tři Češi se stále pohřešují

Při nehodě lodi u norského ostrova Averöya zemřel český hasič Martin „Judas“ Juda, dlouholetý člen hasičské jednotky v Horním Maršově. Další tři čeští občané, kteří byli na lodi s ním, se pohřešují. Norská policie podle českého ministerstva zahraničí nepředpokládá, že by nehodu přežili.
„Pátrací operace nadále pokračuje, přičemž dosud bylo nalezeno tělo jedné osoby. Naše velvyslanectví je v kontaktu s rodinami všech čtyř členů posádky a poskytuje jim konzulární asistenci,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgö.
Čtyřčlennou posádku českých občanů úřady pohřešovaly od pátku u ostrova Averöya nedaleko města Kristiansund na západě Norska.
Záchranáři v sobotu našli značně poškozenou loď bez posádky a následně tělo jednoho z turistů. Podle norských médií se loď převrátila.
Hasiči z Horního Maršova na Facebooku informovali, že zemřel jejich dlouholetý člen Martin „Judas“ Juda, následně to potvrdili také redakci Aktuálně.cz. Juda podle nich zahynul při rybaření, které bylo jeho velkou vášní.
„Judas“ u jednotky působil jako velitel družstva. Podle hasičů zasahoval u řady významných požárů a podílel se na záchraně mnoha lidských životů.
„Judas nám bude nesmírně chybět. Nejen jako členovi jednotky, ale především jako kamarádovi, který byl nedílnou součástí našeho kolektivu,“ uvedli hasiči.
Norská policie v neděli uvedla, že vzhledem k předpokládanému úmrtí zbývajících tří členů posádky přešlo pátrání do nové fáze. České ministerstvo zahraničí doplnilo, že místní policie nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných přežil.
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