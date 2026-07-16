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Domácí

Při napadení v pražské ubytovně zemřeli dva lidé, policie útočníka eliminovala

ČTK

Dva lidé zemřeli a jeden byl vážně zraněn při napadení sekerou a nožem v jedné z pražských ubytoven. Muž tam ve čtvrtek večer zaútočil i na zasahující policisty. Hlídka ho eliminovala. Nikomu nehrozí nebezpečí. Policisté a záchranáři to uvedli na síti X.

Policie ČR, policistka
Ilustrační fotoFoto: HN - Lukáš Bíba
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Událost se stala ve Vídeňské ulici. Záchranáři měli v péči celkem čtyři pacienty. „U dvou došlo k náhlé zástavě oběhu a zahájení resuscitace. I přes veškerou snahu se u obou pacientů nepodařilo obnovit životní funkce a byla konstatována smrt,“ sdělila záchranná služba.

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„Další informace zjišťujeme,“ uvedli policisté. Pachatel, jeho oběť i poraněný podle serveru Novinky pracovali v IKEM jako sanitáři.

Třetí pacient utrpěl podle záchranářů vážné sečné poranění. Po ošetření ho při vědomí transportovali do traumacentra. „Čtvrtý pacient byl bez zranění, s obtížemi interního charakteru,“ dodali záchranáři.

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