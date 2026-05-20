Při lyžování na ledovci v Kanadě zahynul 38letý český občan, uvedla policie

Při lyžování na ledovci v kanadských Skalistých horách minulý týden zahynul 38letý český občan. Muž nepřežil pád do ledovcové trhliny hluboké 25 metrů. S odvoláním na místní policii o tom v noci na středu napsal místní web townandcountrytoday.com.
Policisté a záchranáři v národním parku Jasper byli přivoláni 12. května odpoledne na místo neštěstí poté, co jeden ze tří přátel, kteří lyžovali a snowboardovali na ledovci Athabasca, spadl do trhliny. Záchranáři však muži již nedokázali pomoci a konstatovali jeho smrt. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám odložili vyproštění těla na následující den.
Podle policejního mluvčího je zemřelým 38letý občan České republiky, který žil ve městě Revelstoke v provincii Britská Kolumbie.
K okraji ledovce Athabasca, který je součástí rozlehlého ledového pole Columbia Icefield, lze snadno dojít pěšky, vstup na samotný ledovec se však nedoporučuje bez vhodného vybavení, upozornil web. Skryté trhliny na ledovci si během let vyžádaly životy mnoha nepřipravených turistů, dodal web.
"Hodně se teď bojí." Trenér české naděje popsal dopady traumatického případu
Na okruhu udělala obrovský výkonnostní skok. Ale málokdo ví, co se v české tenisové naději Nikole Bartůňkové ve skutečnosti odehrává. Její trenér Petr Vaníček popsal, jaké trauma si odnesla z dopingového případu, který jí na půl roku přerušil kariéru.
Američan s rizikem nákazy ebolou skončí na Bulovce. Je bez symptomů, ujišťuje ministr
Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem ebola. Bude převezen do Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chattová. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko, postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené.
Verdiho Requiem bylo zprvu pěkné fiasko. Dnes patří k nejdojemnějším, říká hvězdný dirigent Gatti
Jeden z nejžádanějších současných světových dirigentů Daniele Gatti uzavře letošní Pražské jaro s monumentálním Verdiho Requiem. Pod jeho taktovkou vystoupí hvězdně obsazené kvarteto sólistů s jeho domovskou Staatskapelle Dresden. V exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz hovoří o tom, co pro něj dílo znamená, jak vnímá svou roli dirigenta a objevuje i nečekanou českou stopu tohoto ikonického díla.
Riziková je Itálie. Autobazar vydal žebříček zemí podle kvality nabízených ojetin
Německo coby vzor všech ctností a Česko jako eldorádo podvodníků? Tohle prý už neplatí, alespoň pokud jde o auta z druhé ruky. Česká republika má u nabízených ojetin své specifické problémy, ale celkově si nevede špatně. Auta s minimem zjištěných závad se však nabízejí na severu Evropy.