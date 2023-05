Při hádce dvou mužů v Mostě zemřelo malé dítě, utrpělo bodná zranění

Americký demokratický prezident Joe Biden a republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy se v zásadě dohodli na zvýšení limitu pro zadlužení Spojených států, což americké vládě umožní vyhnout se platební neschopnosti. Po sobotním telefonickém jednání to oba potvrdili v noci na neděli. Pokud by demokraté a republikáni nenalezli shodu, hrozila by USA platební neschopnost už 5. června, což by mělo vážné dopady na celosvětovou ekonomiku.

"Začátkem tohoto večera jsme s předsedou McCarthym v zásadě dosáhli dohody o rozpočtu," uvedl Biden. Dohoda je podle něj dobrou zprávou pro Američany, protože zabrání "katastrofální platební neschopnosti", která by vedla k hospodářské recesi, devastaci důchodových účtů a ztrátě milionů pracovních míst.

"Ještě máme hodně práce před sebou, ale věřím, že to je dohoda hodna amerického lidu," podotkl zase McCarthy, který také hovořil o "historickém omezení výdajů" a o tom, že se podařilo zabránit novým daním.

Demokraté i republikáni podle televize CNN ještě během noci na dnešek předběžnou dohodu svých špiček posoudí. Někteří republikáni dopředu pohrozili zablokováním jakéhokoli návrhu, který by nesplnil jejich očekávání, včetně ostrých škrtů ve výdajích. Progresivní demokraté zase nechtějí dohodu, která by se dotkla federálních programů proti chudobě.

Podle agentury AP kompromis počítá s tím, že se dluhový strop zvýší na dva roky, a znovu se tak bude navyšovat až po příštích prezidentských volbách, které se uskuteční na podzim 2024. Výdaje netýkající se obrany by měly v příštím roce zůstat zhruba na současné úrovni. Součástí dohody jsou také přísnější podmínky pro lidi, kteří dostávají potravinové známky.