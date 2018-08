Při dvou nehodách na Brněnsku zemřeli dva lidé a čtyři další mají těžká zranění

Vedle dvou mrtvých a čtyř těžce zraněných lidí byly zraněny ještě čtyři další osoby.

Brno - Na Brněnsku se v sobotu ráno staly dvě nehody s vážnými následky. Dva lidé zemřeli při střetu tří aut u Sokolnic, další dva byli těžce zranění. U Dolních Louček se srazila dvě auta a zranilo se šest mladých žen do 30 let, z toho dvě těžce, řekly mluvčí záchranné služby Michaela Bothová a policie Alice Musilová.

Příčiny nehody u Sokolnic se vyšetřují, u Dolních Louček se vozy čelně střetly kvůli smyku, jenž způsobila skvrna od nafty na silnici.

Nehoda u Sokolnic se stala na silnici směrem k brněnské městské části Tuřany, kvůli odstraňování následků je silnice zatím zavřená. "Dva lidé byli mrtví už při našem příjezdu, nemohli jsme jim už pomoct. Další dva jsme převezli vrtulníkem a sanitkou do Brna na urgentní příjem, jednoho do nemocnice v Bohunicích, druhého do nemocnice U svaté Anny," řekla Bothová. Podle webu jihomoravských hasičů bylo nutné zraněné z havarovaných aut vystříhat.

U Dolních Louček bylo nutné odvézt sanitkou dvě ženy na urgentní příjem, další záchranáři rozvezli do okolních nemocnic s lehkým či středně těžkým zraněním. "Řidička jedoucí z Kalů na Tišnov dostala smyk, když najela na skvrnu od nafty, vjela do protisměru a čelně se střetla s protijedoucím autem. Těžce zraněná byla řidička, která dostala smyk a spolujezdkyně z protijedoucího vozu," řekla Musilová.