Benative
31. 12. Silvestr
Domácí

Při dopravních nehodách letos v Česku zatím zemřelo 427 lidí, nejméně od roku 1961

ČTK

V končícím roce při nehodách na silnicích v Česku doposud zahynulo 427 lidí, o 16 méně než v roce 2024. Policie předběžná čísla oznámila ve středu na síti X, změnit je ještě může silvestrovský den. Počet obětí dopravních nehod je nejnižší od roku 1961, od nějž policie vede souvislou statistiku. V samotném prosinci se počet úmrtí při nehodách zvýšil.

Nehoda tří aut zablokovala dálnici D1
Ilustrační foto.Foto: HZS-ZLK
„Předběžné statistiky dopravní nehodovosti za rok 2025 jsou zatím příznivější než v loňském roce,“ uvedla policie. Dopravních nehod se letos dosud v Česku stalo 85 028, loni to bylo podle celoroční statistiky víc než 92 tisíc nehod. „Naším společným cílem je, aby dnešní noc tuto bilanci nezhoršila. Buďte na cestách opatrní a bezpečně dojeďte domů,“ doplnila policie.

Těžce zraněných při dopravních nehodách bylo za celý rok bez silvestra 1606 lidí, lehce se zranilo 24 733 lidí, sdělil Jan Straka z dopravní policie. Loni podle policejních statistik bylo těžkých zranění za celý rok 1609 a lehkých 23 971.

Z předběžné statistiky vyplývá, že v prosinci letos při dopravních nehodách v Česku zemřelo 32 lidí. Loni bylo v posledním měsíci roku bez silvestra 27 obětí, řekl Straka.

Nejtragičtějším dnem na silnicích byla letos neděle 15. června. Následkem dopravních nehod v ten den zahynulo osm lidí.

Oběťmi nehod bývají především řidiči osobních aut. Podle statistik za období od začátku roku do konce listopadu tvořili více než třetinu zemřelých. Následovali chodci, motocyklisté a spolujezdci v osobních vozidlech.

