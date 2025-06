Při bouři popadané stromy zastavily vlaky v Královéhradeckém kraji i na Liberecku

Při bouři popadané stromy zastavily v pondělí kolem 19:00 na třech místech vlaky v Královéhradeckém kraji. U Bílé Třemešné na Trutnovsku vlak po nárazu do stromu vykolejil. Nikdo se nezranil. Spadlé stromy zastavily vlaky i mezi Policí nad Metují a Hronovem na Náchodsku a mezi Trutnovem a Malými Svatoňovicemi. Také Libereckým krajem prošla v podvečer silná bouřka, hlášených je kolem 130 událostí.

Do Bílé Třemešné hasiči pro cestující vypravili autobus. Podle odhadu Správy železnic bude trať mezi Bílou Třemešnou a Dvorem Králové neprůjezdná do 23:00. Na trati mezi Trutnovem a Malými Svatoňovicemi strojvedoucí rychlíku bezpečně zastavil před spadlým stromem na trati. "Rychlík bude stažen zpět do Trutnova," uvedly České dráhy s tím, že na trati nasadily autobusovou dopravu. Omezení by mohlo trvat do 21:30. Na trati mezi Policí nad Metují a Hronov spěšný vlak najel do spadlého stromu. České dráhy oznámily zavedení náhradní autobusové dopravy, omezení by mohlo trvat do 21:00.

O následcích bouřky na Liberecku informovala v pondělí večer mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jaroslava Benešová. Na několika místech přetrhaly popadané stromy elektrické vedení, poruchu zabezpečení hlásí Správa železnic v Liberci, spadlý strom zastavil také vlaky mezi Českou Lípou a Novým Borem, mezi Brništěm a Jablonným v Podještědí a také mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou. Žádná zranění zatím hlášená nejsou.

Podle údajů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) spadlo v Libereckém kraji na některých místech za hodinu přes 20 litrů vody na metr čtvereční, intenzivní srážky zaznamenaly zejména Jizerské hory, průtrž mračen ale zažil i Liberec. Intenzivní srážky zvedly Lužickou Nisu v Liberci a Proseči nad Nisou na první povodňový stupeň, velmi rychle se ale opět vrátila do normálu.

"Nejčastěji, zhruba ve stovce případů, jsme odstraňovali popadané stromy a větve z komunikací, zejména na Jablonecku, kde bylo takových událostí 33," doplnila Benešová. Hasiči také vyjížděli na šest míst čerpat vodu ze sklepů, z toho čtyři události byly hlášené v Jablonci nad Nisou. V Hamru na Jezeře na Českolipsku zaplavila voda část místní silnice, přívaly vody poškodily komunikace v Jablonci nad Nisou nebo Tanvaldu.

Na řadě míst uzavřely popadané stromy silnice, kolem 18:00 byly v celém kraji hlášeny dvě desítky takových událostí. Několik popadaných stromů odklízeli hasiči v Jablonci nad Jizerou na Semilsku a Jestřabí v Krkonoších, neprůjezdná byla silnice druhé třídy 287 v Pěnčíně na Jablonecku. Ke spadlým stromům vyjížděli hasiči v Lučanech nad Nisou, ale i v Brništi, Žandově nebo Velkém Valtinově na Českolipsku. V Maršovicích na Jablonecku spadl strom do elektrického vedení, spadlé vedení je také třeba v ulici Nad Pianovkou v Liberci.