Při autonehodě v Karviné zemřel jeden člověk, další tři jsou vážně zraněni

Při nehodě tří aut v sobotu v Karviné-Starém Městě zemřel člověk. Další tři lidé byli vážně zranění, záchranáři je přepravili na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). ČTK to sdělil mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Nehoda se stala krátce po 05:00 na silnici I/67 v Bohumínské ulici. Střetly se tam dva osobní automobily s dodávkou. Zemřel řidič osobního vozu, jeho spolujezdec byl zraněn, v dodávce byli zraněni dva lidé, posádka dalšího osobního auta vyvázla bez zranění.

Na místo vyrazily čtyři posádky záchranářů včetně vrtulníku. "Jeden z účastníků nehody utrpěl poranění neslučitelná se životem a lékaři u něj museli konstatovat smrt," uvedl Humpl. Další pětačtyřicetiletý muž byl po nehodě v bezvědomí a přímém ohrožení života. Zasahující lékař u něj zjistil mnohočetná vážná zranění. "Musel být zaintubován a připojen k přístrojem řízené ventilaci. Ženu stejného věku museli vyprostit z havarovaného vozidla hasiči. Utrpěla poranění hrudníku a končetin. Byla zajištěna krčním límcem a za pomoci vyprošťovacího rámu uložena do vakuové matrace," uvedl Humpl.

Osmatřicetiletý muž byl ošetřován s poraněním hlavy, břicha a končetin. Rovněž jeho stav byl život ohrožující a musel být převeden na umělou plicní ventilaci.

Mluvčí FNO Naďa Chattová ČTK řekla, že všichni tři pacienti jsou stále v péči pracovníků urgentního příjmu, jeden z nich je operován. V blízké době by měli být předáni na specializovaná pracoviště podle typu jejich zranění.

Policejní mluvčí Pavla Jiroušková uvedla, že osobní auto, které řídil sedmačtyřicetiletý muž, vyjelo z dosud nezjištěných příčin do protisměru. Tam se nejprve střetlo s dalším osobním vozidlem a následně ještě narazilo do dodávky. Řidič osobního vozidla, které vjelo do protisměru, zemřel. "Jeho spolujezdec a dva cestující v dodávce utrpěli zranění těžká," doplnila Jiroušková. Posádka druhého osobního vozidla vyvázla z nehody bez zranění.

Příčiny a další okolnosti tragické nehody nyní prověřují karvinští kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.

Podle mluvčího hasičů Jakuba Kozáka hasiči vozidla zajistili proti požáru a zasypali uniklé provozní kapaliny. Silnice byla během zásahu zcela uzavřena.