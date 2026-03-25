Prezidentův řidič pod vlivem alkoholu havaroval, dostal zákaz řízení a pokutu

Okresní soud v Náchodě ve středu potrestal řidiče prezidenta Petra Pavla za nehodu v opilosti zákazem řízení na 18 měsíců a peněžitým trestem 52 500 korun. Rozsudek není pravomocný, řidič Vojtěch Kopp se na místě odvolal. Člen policejní ochranné služby Kopp havaroval loni 8. února večer v České Čermné na Náchodsku, kde byl prezident na chalupě.
Kopp a další policisté měli na starosti jeho ochranu, v havarovaném autě prezident nejel.
Státní zástupce Koppa obžaloval z porušení povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru. Návrhu jeho trestu soud plně vyhověl, potvrdil i státním zástupcem předloženou kvalifikaci trestného činu.
"Obžalovaný jak v době výkonu služby tak i v době pracovní pohotovosti požíval alkoholické nápoje," uvedl žalobce Lukáš Vodička. Požití alkoholu podle něj bylo důvodem nehody. Práva na odvolání se státní zástupce vzdal.
Kopp před soudem obžalobu odmítl, uvedl, že požití alkoholu nemělo vliv na jeho jízdu a havárii. Od loňského března je mimo službu. Podle obhájce Pavla Kroupy se Kopp nedopustil úmyslného trestného činu, povinnost příslušníka neporušil. Jde podle něj vzhledem k nízké hladině alkoholu v krvi obžalovaného o přestupek, který by se měl řešit kázeňským řízením. Obžalovaný podle advokáta nerozporuje, že alkohol požil, že překročil rychlost jízdy a ujel z místa nehody.
Zhruba hodinu po nehodě Kopp nadýchal téměř 1,5 promile. V době nehody měl podle znalce v krvi 0,21 až 0,22 promile, protože alkohol požitý krátce před nehodou mu ještě nestačil přejít do krve.
Kopp si v České Čermné po skončení služby na zabijačce podle svých slov dal občerstvení a vypil zhruba necelá dvě piva a dvě sklenky slivovice. Pak v době pohotovosti sedl do služebního auta BMW X5, jímž vezl sebe a další dva policisty z ochranné služby na ubytovnu. I jeho spolucestující byli podle spisu opilí, za což byli kázeňsky potrestáni.
V obci Kopp vyjel ze zatáčky a narazil postupně do plotu, sloupu elektrického vedení a stojícího auta. Z místa nehody podle obžaloby ujel a zastavil zhruba po čtvrt kilometru.
U soudu Kopp uvedl, že se s kolegy zapovídal a zatáčka, do které najel "svižněji", ho překvapila. Soud ve středu poukázal na to, že výpovědi spolucestujících v autě jeho verzi o zapovídání se nepotvrdily. K ujetí od nehody Kopp uvedl, že chtěl zastavit na bezpečném místě a ne v zatáčce.
Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová pošesté ovládla Světový pohár a vyrovnala rekord Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové. Celkové prvenství si zajistila na závěr sezony v obřím slalomu v Hafjellu. Závod vyhrála Valérie Grenierová z Kanady a připsala si třetí vítězství v kariéře.
Policie v úterý zadržela tři osoby, které obvinila z účasti na žhářském útoku na halu zbrojovky v Pardubicích. Jednu osobu zatkli policisté na Slovensku, další dvě v Česku, kde je pardubický okresní soud poslal do vazby. Vinu nepřiznaly.
I když údajná podzemní organizace, která se přihlásila k pátečnímu útoku na budovy firmy zbrojní firmy Archer-LPP, posuzovanému jako terorismus, vydala už dvě prohlášení, české propalestinské spolky stále mlčí.
Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil. Z nových zpráv vyplývá, že mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání o příměří, je zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky.
Karvinský fotbalový klub popřel, že by se podílel na ovlivňování utkání a narušování regulérnosti soutěží.