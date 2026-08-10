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Domácí

Prezidentští kandidáti řekli, koho ve volbě podpoří. Někteří už mají jasno

Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva

Byli soupeři, po porážce však neúspěšní kandidáti na Hrad podpořili Petra Pavla v souboji s Andrejem Babišem (ANO). Ačkoli další prezidentské klání proběhne až v roce 2028, prezidentská kampaň už se rozběhla. Server Aktuálně.cz se proto zeptal některých bývalých kandidátů, zda zvažují další pokus v souboji o Hrad a jestli má Pavel stále jejich podporu.

Jednání vlády Andreje Babiše (ANO) za účasti prezidenta Petra Pavla.
Jednání vlády Andreje Babiše (ANO) za účasti prezidenta Petra Pavla.Foto: Úřad vlády ČR
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Úřadující prezident Petr Pavel zatím stále jasně neřekl, zda bude svůj mandát obhajovat – v nedávném rozhovoru pro iDnes.cz uvedl, že své rozhodnutí oznámí v pravý čas a že se jej všichni dozvědí v příštím roce. Dříve několikrát zopakoval, že na jeho rozhodnutí bude mít vliv, jestli bude cítit podporu veřejnosti, stejně jako rodiny.

Že se prezident do příští volby opět zapojí, nicméně předpokládají i Pavlovi političtí oponenti. Třeba premiér Andrej Babiš (ANO) na začátku letošního roku tvrdil, že hlava státu už začala s kampaní za znovuzvolení, když podala k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu ohledně prezidentských pravomocí v souvislosti s cestou na summit NATO v Ankaře.

Postoj vládního tábora k prezidentské volbě je zatím proměnlivý. Zatímco dříve sliboval Babiš silného kandidáta proti Pavlovi, teď od něj i dalších představitelů vlády zaznívá, že vlastního kandidáta zřejmě nepostaví. A ačkoli se nechal slyšet, že by „Česku slušela prezidentka“, mezitím se v zákulisí spekuluje, že do volby půjde šéf ANO znovu.

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Volného prostoru se však nechystají – alespoň zatím – využít někdejší kandidáti, kteří už v některé z přímých voleb historicky kandidovali. Ti pro Aktuálně.cz buď řekli, že Pavel jejich podporu má, nebo že ji zváží.

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Michal Horáček: Pavla podporuje a bude dál

Podnikatel a textař Michal Horáček si vyzkoušel prezidentskou volbu v roce 2018 (mandát tehdy obhájil Miloš Zeman), kdy skončil čtvrtý. Později se nechal slyšet, že už by boje o Hrad znovu nešel. „Ne,“ řekl stručně na dotaz Aktuálně.cz, zda přece jen nezvažuje kandidaturu. „Petra Pavla jsem podporoval a budu podporovat,“ dodal.

Michal Horáček v roce 2018 obsadil ve volbě čtvrtou příčku.
Michal Horáček v roce 2018 obsadil ve volbě čtvrtou příčku.Foto: Národní divadlo

Pavel Fischer: teď kandidaturu nepromýšlí

Šéf senátního výboru pro bezpečnost Pavel Fischer se zúčastnil už dvojích prezidentských voleb. A byl jedním z těch, kteří podpořili ve druhém kole Pavla v souboji s Babišem. Právě do současného premiéra se Fischer nedávno obul kvůli zahraniční politice, kde podle něj premiér „fatálně selhává“.

Jako příklad pak uvedl to, že se Babiš dozvídá se zpožděním o obranných iniciativách nebo že zemi „špatně reprezentuje na jednáních NATO“. Kdo podle Fischera svou odpovědnost nepodceňuje, je pak Pavel.

Senátor podle svých slov nyní nezamýšlí, že by se do boje o Hrad znovu zapojil. „Ačkoli se mě na to moji příznivci často ptají, prezidentskou kandidaturu teď nepromýšlím. Záležet ale bude samozřejmě na tom, kdo kandidaturu na Hrad oznámí a s jakým programem. Nebo také, kam se posune mezinárodní bezpečnostní situace,“ napsal v SMS redakci Aktuálně.cz.

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Senátor Pavel Fischer.
Senátor Pavel Fischer.Foto: Aktuálně.cz – Jakub Plíhal

Marek Hilšer: podporu Pavlovi zváží

„Kandidovat nebudu,“ uvedl pro Aktuálně.cz Marek Hilšer. Bývalý senátor se také zúčastnil dvou prezidentských klání a rovněž podpořil do druhého kola Pavla před Babišem. „Nebude-li kandidovat lepší kandidát, než je Petr Pavel, zvážím jeho podporu,“ uvedl s tím, že ale v tuto chvíli ještě nejsou kandidáti známí.

Marek Hilšer, senátor, kandidát na prezidenta, Praha, 27.9.2022, HN - Radek Vebr
Bývalý senátor a dvojnásobný prezidentský kandidát Marek Hilšer.Foto: HN – Radek Vebr

Danuše Nerudová: Pavlovi by pomohla znovu

Danuše Nerudová skončila v poslední prezidentské volbě třetí na pásce. I ona byla jednou z těch, kdo do druhého kola vyjádřil Pavlovi svoji podporu. Současná europoslankyně také věří, že prezident bude znovu kandidovat. „Pokud se tak rozhodne, bude mít mou podporu. Jsem hrdá na to, že jsme mu před druhým kolem prezidentské volby společně s naším týmem a dobrovolníky pomohli. Udělala bych to znovu,“ uvedla pro server Aktuálně.cz s tím, že Česko potřebuje prezidenta, který bude zemi držet pevně na Západě.

Ona sama se nyní soustředí na práci v Evropském parlamentu. „Tato práce mě velmi naplňuje a mám radost, že její výsledky jsou vidět. Prezidentská volba v roce 2028 proto dnes není téma, kterým bych se zabývala,“ dodala Nerudová.

Danuše Nerudová, kandidátka do evropského parlamentu za hnutí Stan
Danuše Nerudová byla do Bruselu zvolena za hnutí STAN.Foto: HN – HONZA MUDRA
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