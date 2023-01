Mohli jsme mít silnější hokejový tým. Uchazeči o Hrad o rozpadu Československa

Od vzniku samostatné České republiky uplynulo 30 let. Uchazeči o Hrad pro Aktuálně.cz zavzpomínali, co v době rozdělení Československa dělali a jak o tom tehdy přemýšleli. Většina si rozpad společné republiky nepřála. S odstupem času podle nich ale bylo dobře, že se státy vydaly svou cestou. Podle kandidátů to zlepšilo vzájemné vztahy. Zároveň ale rozdělení federace oslabilo pozici obou států na mapě světa.