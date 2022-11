Nerudová sází na rodinu, Pavel na schopnost řešit krize. Babiš se protivníkům vyhýbá

Padesát dní před volbami roste napětí ve štábech prezidentských kandidátů. Hlavní favorité loví voliče při objíždění republiky, vidět jsou ale rozdíly v taktice. Andrej Babiš se vyhýbá debatám s protikandidáty, Danuše Nerudová sází na rodinu a čistou minulost, Petr Pavel na týmovou práci a svoji pověst elitního vojáka. Rozestupy ve voličské podpoře jsou zatím velmi těsné.

V zaplněném sále se pozornost soustředila na nejmladšího. Desetiletý Daniel Neruda s mikrofonem v ruce vyprávěl, jak je hrdý, že účinkuje v předvolebním klipu své matky Danuše. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně ho pochválila. "Jsem žena a máma. Mám dvě děti, které chtěly být součástí kampaně," uvedla na setkání v polovině listopadu. Průzkumy jí mezi prezidentskými kandidáty řadí na třetí místo za bývalého předsedu vojenského výboru NATO Petra Pavla a expremiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.

K otevření volebních místností zbývá přesně 50 dní. Všichni kandidáti odstartovali předvolební kampaně, boj o Hrad vstoupil do horké fáze. Nejnovější průzkum přinesla agentura Median, která za vedoucí trojici řadí senátora Pavla Fischera, první pětku doplňuje odborový předseda Josef Středula. Celkem podalo přihlášku 21 kandidátů, současný prezident Miloš Zeman už se v lednu o úřad hlavy státu znovu ucházet nemůže.

Taktika hlavních favoritů je podobná, oslovit osm milionů českých voličů se budou snažit především přímo v terénu. Pavel, Nerudová i Babiš už regiony nějaký čas objíždějí, Fischer se chystá zahájit tažení na Moravě, kde měl při posledních prezidentských volbách velký počet příznivců. U Nerudové je navíc vidět sázka na sociální sítě. Všichni se také chystají na souboje v debatách - s výjimkou Babiše.

"Rozhodli jsme se, že se letos žádné debaty kandidátů nezúčastní," potvrdil expremiérův mluvčí Vladimír Vořechovský. Babiš se tak poprvé proti svým soupeřům postaví až v lednu, kdy začnou debaty přenášet televize a čeká se jejich velká sledovanost. Zatím je v regionech a různých institucích navštěvují desítky, maximálně stovky lidí.

Šéf hnutí ANO se na setkáních s voliči prezentuje jako silný oponent vlády Petra Fialy z ODS. Poukazuje na to, že koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL šéfuje kabinetu i oběma komorám parlamentu. Říká, že lidé potřebují proti vládní politice zastání, a staví se do role jejich ochránce. Regiony objíždí nepřetržitě už od loňského zvolení poslancem, na hlasování ve sněmovně má účast pouhých 17 procent a podobně jako italský senátor Matteo Salvini tráví čas především mezi voliči.

"Projdeme náměstí, potkáme se s lidmi v kavárnách, restauracích, kulturních centrech. Chodíme také do firem, setkáme se s vedením, jdeme mezi zaměstnance," popisuje Vořechovský expremiérův program. V nejbližších dnech dostanou lidé do schránek také Babišovy volební noviny.

Nerudová na to jde jinak. Ekonomka, vysokoškolská pedagožka a bývalá předsedkyně vládní Komise pro spravedlivé důchody staví svou kampaň kromě zdůrazňování rodiny na opakování toho, že má v politice čistý štít. Zdůrazňuje, že nemusí vysvětlovat nic ze své minulosti a může se soustředit na řešení problémů Česka. Naráží tak na Pavlovo členství v Komunistické straně Československa a obžalování Babiše z dotačního podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo.

Chce také ukázat, že není jen kandidátkou liberálních voličů z Prahy a dalších velkých měst. Její mluvčí Štěpán Neubauer připomíná, jak často ji lidé zvou do vesnických hospod, do firem, na společenské akce nebo na besedy v sálech kulturních domů.

"Téměř každý den mám naplánovanou nějakou diskusi, považuji za důležité dát lidem prostor ptát se na cokoliv. Nabízí mi také plochy pro billboardy a plakáty. Podpora lidí nad rámec plánované kampaně může být ve finále rozhodující," říká Nerudová. Za výhodu považuje také rostoucí síť dobrovolníků, které propojuje s koordinátory v regionech.

Na zapojení syna Nerudové okamžitě reagoval Petr Pavel. Tento týden svolal novináře a také nabídl nový prvek kampaně - přímo při práci ukázal svůj expertní tým. Bývalý náčelník generálního štábu Armády České republiky a šéf vojenského křídla NATO se dlouhodobě prezentuje jako člověk, pro kterého je nejdůležitější spolupráce s odborníky. Teď ukázal, jak jeho tým funguje.

Pavel se také snaží zaujmout veřejnost netradičními akcemi. Ve středu pekl v Ostravě dort, chystal se sfárat do místních dolů a popovídat si na šachtě s horníky. Na příští týden avizoval pro změnu krmení lvů. Kromě toho bude besedovat s lidmi a na debatách se potká s hlavními protikandidáty s výjimkou Babiše.

Na cestách do regionů se setkává s komunálními politiky, v tomto týdnu vyrazil do Mělníka, se starostou mluvil především o cenách energií. Prošel se městem, navštívil zámek a zastavil se u pamětní desky založení Občanského fóra v roce 1989. Navštívil také nedaleký pivovar, kde na jeho podporu uvařili speciál nazvaný Generál.

Zatímco Pavel často opakuje, že je jako bývalý elitní voják mužem pro krizové situace, čtvrtý v řadě, senátor Fischer klade důraz na své politické zkušenosti. Na rozdíl od Babiše a Pavla si navíc nijak nezadal s totalitním komunistickým režimem v Československu. Do politiky vstoupil jako poradce prezidenta Václava Havla, byl velvyslancem ve Francii a v posledních letech je jedním z nejvýraznějších senátorů. O prezidentský post se ucházel už v roce 2018.

Ze současných kandidátů začal s kampaní nejpozději, už ale jede naplno. "V příštích dnech a týdnech ho čeká několik desítek výjezdů do regionů. Namátkou jižní Morava, Jižní Čechy, Orlicko, Plzeňsko, Ostravsko," vyjmenovává jeho mluvčí Mária Pfeiferová. Při minulé volbě zaujal "tyrkysovou revolucí" neformálním hnutím na podporu jeho kampaně. I letos spoléhá na dobrovolníky, kteří chystají mimo jiné koncerty a setkání v klubech či hospůdkách.

Odborářský předák Josef Středula dosud kampaň naplno nerozjel, přestože právě jeho podpořil dosluhující prezident Zeman. Na webu i sociálních sítích informace o chystaných akcích chybí. Jan Štoll z jeho týmu sdělil, že podobu kampaně teprve řeší a přizpůsobují finančním možnostem. "Rozpočet je stále otevřený, jednání se sponzory probíhají," uvedl. Středula chystá návštěvy regionů i debaty s protikandidáty.

Debaty o prezidentské volbě se zatím točí především kolem toho, zda má někdo šanci porazit Babiše. Poslední průzkum veřejného mínění, který počátkem listopadu zveřejnila agentura Median, přisoudil pozici favorita Pavlovi, pro nějž by hlasovalo 22,5 procenta voličů. Babiš by dostal 22 procent, Nerudová 15 a Fischer 7,5 procenta. Oba mohou expremiéra podle průzkumů porazit ve druhém kole. Odborníci ale upozorňují, že do voleb se toho ještě může hodně stát, a nevylučují převratná překvapení.

