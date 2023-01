Babiš šetřil munici, před druhým kolem na Pavla zaútočí jako Zeman, říká politolog

Prezidentem se po volbách stane Petr Pavel, nebo Andrej Babiš. Generál ve výslužbě a někdejší šéf Vojenského výboru NATO měl po sečtení téměř sta procent okrsků 35,39 procenta hlasů, těsně za ním skončil šéf hnutí ANO Babiš s 35 procenty. Třetí bude s výrazným odstupem bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová s necelými 14 procenty. Volební účast byla rekordní, přesáhla 68 procent.

Petr Pavel po ohlášení průběžných výsledků nejprve poděkoval voličům. Potěšilo ho, že účast byla zhruba o pět procentních bodů vyšší než v předchozích prezidentských volbách. "Rád bych poděkoval i svým protikandidátům za dosavadní průběh kampaně, i když občas zajiskřila, byla vedena povětšinou velice korektně. To je důkaz, že to s naší politickou kulturou není tak špatné," řekl Pavel.

Historicky třetí přímá volba prezidenta bude mít opět i druhé kolo. Uskuteční se za dva týdny, 27. a 28. ledna. "Není důvod slavit, je důvod zahájit druhý poločas, který bude o dost náročnější než ten první," podotkl Pavel.

Podle něj rozhodne, zda voliči uvěří "planým slibům" Andreje Babiše, nebo se rozhodnou zvolit změnu. "Jsem připraven na to, přidat a poukázat na konkrétní nebezpečí, které by plynulo z případné volby Andreje Babiše," uvedl Pavel. Dodal, že s Babišem by hrozil příklon Česka k Východu.

Andrej Babiš ve svém projevu po volbách Pavlovi pogratuloval, zároveň jej ale dlouze kritizoval mimo jiné za jeho komunistickou minulost i za to, že jej podpořila vláda Petra Fialy (ODS). "Pokud bude na Hradě pan Pavel, určitě to nebude dobře pro naše občany. Myslím si, že tam bude vykonávat jenom vůli vlády, svých sponzorů a možná ještě někoho jiného," řekl Babiš.

Druhé kolo nebude mít jasného favorita, myslí si politolog Jakub Charvát z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. "Nabízí se přiklonit spíš k tomu, že dalším prezidentem bude Petr Pavel, když se podíváme na zástup dalších kandidátů, kteří mu vyjadřují podporu. Ale současně máme zkušenost z voleb 2018, kdy to vypadalo, že vyhraje Jiří Drahoš, ale Miloši Zemanovi se nakonec povedlo přitáhnout voliče na svou stranu," připomněl Charvát.

Od Babiše lze podle něj čekat podobný postup jako v případě Zemana, který se také před prvním kolem na veřejnosti příliš neobjevoval, aby poté zahájil ostrou kampaň proti Drahošovi. "Andrej Babiš si svou hlavní munici proti Petru Pavlovi šetřil. Munice proti Andreji Babišovi už je ale za ta léta vystřílená. Pavel tedy bude muset před druhým kolem přicházet spíše s pozitivním programem," podotýká politolog.

Nerudová podpoří Pavla

Třetí místo obsadila ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, získala necelých 14 procent hlasů. Po oznámení výsledků uvedla, že její dvojciferný výsledek může být inspirací pro další ženy, aby vstoupily do politiky.

Pavlovi pogratulovala k postupu. "Opakovaně jsem řekla, že bych neměla problém ho podpořit ve druhém kole. Dnes večer spolu budeme hovořit o tom, jaké jsou možnosti, a myslím, že potom budeme společně dál prezentovat nějaké výsledky," řekla.

Výsledek Nerudové zaostává za jejími preferencemi z posledních průzkumů veřejného mínění. Od listopadu v nich pravidelně získávala přes 20 procent a patřila s Pavlem a Babišem mezi favority voleb. "Možná jsme mířili až příliš na mladou generaci a opomenuli ostatní. Ještě musíme analyzovat výsledky," dodala Nerudová ke svému výsledku. "Z veřejného prostoru nezmizím," slíbila.

"Danuše Nerudová byla zajímavou kandidátkou do doby, než ji začal někdo s čímkoli konfrontovat. V debatách nepotvrdila image, kterou si kolem sebe vytvořila, ve výsledku ji to stálo možná polovinu podpory," komentuje politolog Charvát.

Čtvrtý je podle téměř konečných výsledků senátor Pavel Fischer se zhruba 6,8 procenta. Uvedl, že výsledky voleb nejsou pro Česko dobré, a vyjádřil jednoznačnou podporu Petru Pavlovi.

Na pátém místě skončí poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie Jaroslav Bašta, pro kterého hlasovalo 4,5 procenta voličů. Následuje senátor Marek Hilšer se ziskem 2,5 procenta. Svůj výsledek nazval prohrou a do druhého kola podpořil Petra Pavla.

Stejně tak učinil i podnikatel Karel Diviš, kterého volilo zhruba 1,3 procenta voličů. Poslední skončil s polovinou procenta hlasů bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Původně devátý kandidát, odborářský předák Josef Středula, v neděli z voleb odstoupil a podpořil Nerudovou.

Výsledky 1. kola prezidentských voleb v okresech