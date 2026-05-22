Prezidenti Česka a Německa věří, že se události v Brně ponesou v duchu porozumění

Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření, kterou oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin. Česko a Německo společně ušly dlouhou cestu v duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství, uvedli.
Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Prohlášení Hrad zveřejnil na svém webu v pátek.
V Brně v pátek pokračuje festival Meeting Brno, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) se poprvé koná na českém území. Jejich pozvání vyvolalo kontroverze.
Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce k tomu, aby od jejího pořádání ustoupili. Poslanci opozice se jednání Sněmovny nezúčastnili.
Pavel už dříve festivalu Meeting Brno udělil záštitu, projekt si podle prezidentské kanceláře klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že sjezd nepovažuje za šťastný a za vládu se ho nikdo nezúčastní. Předseda vlády doufá v to, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Česka s Německem.
Tento týden Babiš uvedl, že se prostřednictvím německého velvyslance snažil působit na německé politiky, aby na akci do Česka nejezdili. Sněmu se mají zúčastnit například bavorský premiér Markus Söder a spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (oba CSU). Söder následně zamíří do Prahy na setkání s Pavlem.
Prezidenti ČR a Německa vydali v pátek zveřejněné prohlášení po společném telefonátu. "Dobré sousedské vztahy jsou pilířem každé zahraniční politiky. Česko a Německo dnes spojuje mimořádně blízké a silné partnerství," uvedli. Vztahy obou zemí jsou podle nich pevně zakotveny v současnosti.
"V úzké a rozvíjející se spolupráci v oblastech obchodu, energetiky, dopravy, inovací a průmyslu, bezpečnosti a obrany - a především v naší společné evropské budoucnosti. Právě touto cestou jsme odhodláni jít i nadále," dodaly obě hlavy států.
Steinmeier zároveň podle prohlášení přijal pozvání Pavla k návštěvě Prahy v letošním roce. Německý prezident byl v ČR na konci dubna 2024 při příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie.
Mohlo by vás také zajímat: „Prohra Ruska je jediná šance.“ Kasparov řekl, jak zastavit Putina
ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestuje. Södera čeká ožehavá mise
Sjezd sudetských Němců, který v pátek začíná v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně, protest pořádá KSČM.
Ocenění pro Merkelovou provázel bojkot. Europoslanci mluví o „komparzu“
V úterý se v Evropském parlamentu ve Štrasburku konala první ceremonie udělení Evropského řádu za zásluhy. Jednou z oceněných byla i bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, která je však dlouhodobě terčem kritiky části europoslanců. Někteří z nich se tak rozhodli ceremonii bojkotovat. A nyní tvrdí, že Evropský parlament si s tím poradil po svém.
Odpůrci sjezdu sudetských Němců na výstavišti v Brně postavili barikádu z krabic
Asi dvě stovky lidí přišly v pátek dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudetští Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádá jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu.
Putin odsunul svého jestřába na vedlejší kolej. Vaz mu zlomila jeho „medvědí služba“
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov byl odstaven od rozhovorů o ukončení války na Ukrajině. Jeden z nejvýraznějších moskevských „jestřábů“ sice ve svých vystoupeních dál hlasitě hřímá a obhajuje maximalistické požadavky Kremlu, v zákulisí však už nehraje téměř žádnou podstatnou roli. S odkazem na ukrajinské a americké zdroje o tom informuje deník Kyiv Independent.
Jeden mrtvý a sedm zraněných po výbuchu v maďarském podniku, oznámil premiér
Jeden člověk přišel v pátek ráno o život a sedm dalších utrpělo vážné popáleniny při výbuchu v petrochemickém závodě společnosti MOL ve městě Tiszaújváros na východě Maďarska, oznámil premiér Péter Magyar.