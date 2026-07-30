Prezidenta opouští klíčový hráč. Hrad sází v napjaté době na novou tvář

Přesun, o kterém se mezi diplomaty mluvilo měsíce, je prakticky hotový. Prezident Petr Pavel přichází o svého klíčového muže pro zahraniční politiku. Dosavadní šéf zahraničního odboru Jaroslav Zajíček zamíří do čela české ambasády v portugalském Lisabonu. Jeho místo nově obsadí dosavadní zástupce Daniel Štech, jehož jméno ve čtvrtek odpoledne oznámila Kancelář prezidenta republiky.
Na Hradě přitom nekončí jen další z běžných úředníků. Zajíček patřil od Pavlovy inaugurace v březnu 2023 k nejdůležitějším lidem v prezidentově týmu a byl jedním z hlavních architektů hradní zahraniční politiky.
Právě on stál v pozadí prakticky všech prezidentových zahraničních cest, připravoval jednání se světovými státníky, vytvářel strategii a koordinoval zahraniční agendu Hradu. Přes jeho kancelář procházely návštěvy zahraničních lídrů i prezidentovy cesty do světa.
O jeho odchodu se přitom v diplomatických kuloárech mluvilo už řadu měsíců. Vláda Petra Fialy (ODS) ho totiž už loni nominovala na post českého velvyslance v Portugalsku.
Ve čtvrtek pak Hrad oznámil, že byl Zajíček do funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Portugalsku jmenován, čímž se dlouho očekávaná personální rošáda definitivně završila.
Přichází muž z druhé řady
Na místo šéfa zahraničního odboru od pondělí 3. října nastupuje Zajíčkův dosavadní zástupce Daniel Štech. Pro veřejnost jde o relativně neznámé jméno, uvnitř české diplomacie ale rozhodně není nováčkem.
Pětačtyřicetiletý diplomat má za sebou více než deset let v české diplomacii. Po působení na ministerstvu zahraničí zamířil na českou ambasádu ve Vídni, odkud v roce 2023 přešel na Pražský hrad. V zahraničním odboru se rychle stal pravou rukou Jaroslava Zajíčka. Je absolventem Diplomatické akademie ministerstva zahraničí a hovoří anglicky, německy a francouzsky.
Právě znalost obou institucí z něj podle diplomatických a zdrojů na Hradě dělala nejsilnějšího kandidáta na převzetí funkce. Prezident tak nemusí hledat člověka zvenčí ani řešit dlouhé zaučování. Štech přebírá agendu, kterou poslední roky pomáhal řídit.
Volbu si pochvaluje i vedoucí hradní kancléř Milan Vašina. „Jsem přesvědčen, že Daniel Štech zajistí kontinuitu v činnosti zahraničního odboru a bude i nadále poskytovat prezidentovi republiky profesionální servis v oblasti zahraniční politiky. Jeho dlouholeté zkušenosti z české diplomacie i dosavadní působení v Kanceláři prezidenta republiky jsou zárukou plynulého navázání na práci Jaroslava Zajíčka,“ uvedl v tiskové zprávě.
Vašina zároveň poděkoval odcházejícímu řediteli. Ocenil jeho „profesionalitu a lidskost při zajišťování podpory prezidenta“.
Pro Štecha nejde o jednoduché dědictví. Zajíček patřil mezi nejzkušenější české diplomaty a byl jedním z architektů Pavlovy zahraniční politiky. Nový šéf zahraničního odboru tak bude muset rychle ukázat, že zvládne navázat na jeho práci.
Ve funkci rovnou do největšího sporu
Štech přebírá zahraniční odbor v době, kdy vztahy mezi Pražským hradem a ministerstvem zahraničí, vedeným Petrem Macinkou (Motoristé), procházejí největší krizí od Pavlova nástupu do funkce.
Pro české diplomaty není přechod mezi prezidentskou kanceláří a ministerstvem zahraničí ničím neobvyklým. Obě instituce jsou personálně i pracovně úzce propojené. I Štech před příchodem působil řadu let právě v resortu zahraničí.
Napětí mezi oběma institucemi eskalovalo před summitem NATO, kdy se Hrad a Černínský palác přely o složení prezidentské delegace i sdílení informací. Následovaly další veřejné spory o koordinaci zahraniční politiky, dokonce kompeteční žaloba prezidenta. Komunikace mezi prezidentovou kanceláří a ministerstvem tak zdaleka nefunguje hladce.
„Prezident republiky dlouhodobě přispívá k budování dobrého jména České republiky a prosazování jejích zájmů v zahraničí. Vážím si příležitosti vytvářet pro výkon jeho zahraničněpolitické role silné zázemí a rozvíjet otevřenou komunikaci s českými i zahraničními partnery,“ uvedl Štech ke svému nástupu.
Ředitel zahraničního odboru KPR přitom bývá jedním z hlavních spojovacích článků mezi oběma institucemi. Neorganizuje jen prezidentovy zahraniční cesty nebo návštěvy státníků v Praze, ale komunikuje s ministerstvem zahraničí a podílí se na přípravě české zahraniční politiky.
Do kompetencí šéfa zahraničního odboru patří i koordinace prezidentových externích zahraničněpolitických poradců. Vedle Petra Koláře a Věry Jourové jsou mezi nimi také bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček, diplomat Michael Žantovský, komentátor Jan Macháček nebo politolog Jiří Pehe.
Štech tudíž nepřebírá pouze prestižní kancelář na Hradčanech. Dostává také jednu z nejsložitějších diplomaticko-politických rolí – bude muset udržovat vztahy mezi Hradem a Černínským palácem ve chvíli, kdy jsou jejich kontakty pod větším tlakem než kdykoli.
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