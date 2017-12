Předčasné volby Zeman nevyhlásí. Ať strany jednají, občané jim už rozdali karty, řekl

AKTUALIZOVÁNO před 16 minutami

Česká republika je podle prezidenta Miloše Zemana úspěšný stát, jehož občané se nemají za co stydět. Ve svém vánočním poselství zároveň prohlásil, že nebude vyhlašovat předčasné volby, protože by to bylo výsměchem voličům.

Praha - "Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě, jsme dokonce lepší než Švýcarsko, máme nejnižší míru nezaměstnanosti i chudoby v Evropské unii. Náš ekonomický růst je jeden z nejvyšších a zadluženost naopak jedna z nejnižších," vyjmenoval prezident Miloš Zeman během svého vánočního poselství, které jako poslední ve svém současném volebním období přednesl na zámku v Lánech.

Po úvodních motivujících slovech přešel prezident ke kritice některých věcí. Podobně jako v minulosti zmínil, že mu vadí, že dochází k poklesu veřejných investic, hlavně těch, které směřují do dopravy. "Je to ostuda, že není silice mezi Brnem a Vídní, ale takových dálnic, obchvatů a staveb je celá řada," uvedl prezident.

Státní aparát může zeštíhlet

Zeman by vylepšit také trh práce. O sociální dávky by podle Zemana měli přijít ti, kteří odmítají nabízenou práci, a napětí na pracovním trhu způsobené nedostatkem pracovníků by mohlo povolit i díky státním úředníkům, kteří by opustili státní sektor.

"Před 15 lety jsme měli 80 000 státních úředníků, dnes jich máme 150 000, protože se nám množí podle Parkinsonových zákonů. Kdyby se nám část z nich podařilo uvolnit, soukromý sektor by je velmi rád přijal," navrhl prezident s poznámkou, že ví, že ho úředníci nebudou mě mít rádi, ale myslí to s nimi dobře.

Kriticky se prezident opřel i do takzvaných kvót na přijímání uprchlíků nebo do bývalé, Sobotkovy vlády.

Zeman také v projevu potvrdil, že pokud Babišova menšinová vláda nezíská důvěru v Poslanecké sněmovně, dá jí prezident druhou šanci. "Vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů tak, aby snad někdy v únoru se uskutečnil druhý pokus, který by mohl být úspěšný," uvedl Zeman.

Politici mají jednat, a ne sedat jako panenky v koutě

Na druhou stranu však prezident poznamenal, že když si političtí lídři stěžují na to, že s nimi někdo nechce jednat, měli by to být oni, kdo jednání vyvolají. "Pokud s vámi někdo nechce jednat, tak vy za ním musíte jít, nesedat jako panenka v koutě a jednání může začít i z vaší iniciativy. A mělo by to být jednání, které se bude týkat jak programových, tak personálních kompromisů, jak je v politice zvykem," upozornil prezident.

Vyjádřil se i k některým výtkám, že umožnil Babišově kabinetu vládnout, ačkoliv není jisté, zda získá ve sněmovně důvěru. Kdyby ale Zeman čekal, akorát by se prý prodloužilo období, kdy by v zemi vládl kabinet Bohuslava Sobotky v demisi, což si "snad proboha nikdo nepřeje".

Prezident zároveň odmítl vyhlášení předčasných parlamentních voleb. "Předčasné volby několik měsíců po řádných volbách by byly výsměchem občanům, kteří šli řádně volit," míní Zeman. "Občané jim rozdali karty a politici s nimi musí umět hrát."

Uprchlíci jako téma i v minulosti

V loňském projevu Zeman oceňoval, že se české ekonomice daří. Naopak kritizoval nízké veřejné investice například do dopravy a cenzuru internetu. Vymezil se také proti tomu, aby Česko dobrovolně přijímalo uprchlíky.

Kriticky se prezident vyjádřil k řešením migrační krize i o Vánocích v roce 2015, kdy prohlásil: "Tahle země je naše a není a ani nemůže být pro všechny."

Pohyb uprchlíků do Evropy popsal jako organizovanou invazi většinou mladých a zdravých mužů bez rodin a nikoliv jako spontánní reakci starých a bezmocných lidí.