Prezident Zeman žádá po šéfovi BIS jména ruských špionů i detaily živých operací

Podle serveru iRozhlas si prezident Miloš Zeman vyžádal u šéfa Bezpečnostní a informační služby (BIS) Michala Koudelky jména ruských špionů v Česku, lidí, kteří s nimi spolupracují, a také seznam operací, které tu provádějí. "Podle expertů je takový úkol ale problematický - každá zpravodajská služba brání svoje zdroje a takto podrobnými informacemi by mohlo dojít k jejich prozrazení," píše server.

Podle serveru hlava státu požaduje po zpravodajcích informace o vlivových a infiltračních operacích ruských tajných služeb, které ohrožují zájmy Česka, kdo je řídí a kteří konkrétní ruští zpravodajci se na nich podílí a jak. Dále jména ruských zpravodajských důstojníků působících v Česku, ale také Čechů, kteří spolupracují s ruskými špiony a detaily jejich spolupráce.

Zároveň prezident žádá BIS o informace k údajnému praní špinavých peněz z ruského organizovaného zločinu v Česku, na než upozornily uniklé dokumenty z amerického úřadu na potírání finanční kriminality (FinCENu). Zeman chce vědět, zda k takovým praktikám skutečně dochází, jaký je původ tzv. špinavých peněz, zda se na tom nějak podílí ruští zpravodajci a jaké společnosti jsou do kauzy zapleteny. Rozhlas podle svých slov informace získal od tří vysoce postavených zdrojů obeznámených s úkolem od hlavy státu.

Experti však podle serveru považují takový úkol za problematický především proto, že zpravodajci potřebují chránit své zdroje. "V případě sdělení těch jmen by to mohlo ohrozit spoustu lidí a operací, to nejde. Pro pana prezidenta není důležité, aby znal jména," řekl iRozhlasu bývalý šéf civilní rozvědky (ÚZSI) František Bublan.

Další odborníci upozorňují také na problematické osoby z prezidentova blízkého okolí, jakými je kancléř Vratislav Mynář či poradce Martin Nejedlý, který tento týden odjel jednat do Moskvy. "Je samozřejmě veřejným tajemstvím, že v blízkosti pana prezidenta jsou některé osoby, které mají k ruským zájmům velmi blízko, a z toho hlediska to skutečné může svoji roli hrát," upozornil bývalý náměstek ředitele pro analytiku a zahraniční styky ÚZSI Jan Paďourek.

Zadání měl ředitel BIS Michal Koudelka, jehož Zeman dlouhodobě kritizuje a odmítá ho i přes naléhání vlády povýšit do generálské hodnosti, dostat letos na podzim. Zeman členy rozvědky v minulosti označil jako "čučkaře" a do práce Koudelky se opakovaně opírá a tvrdí, že není dobrým manažerem. BIS přitom ve svých výročních zprávách opakovaně upozorňuje na aktivity především čínských a ruských špionů v Česku.

Past na Koudelku, shodují se experti

Koudelka nedávno v rozhovoru pro Deník N uvedl, že proti BIS se chystá diskreditační kampaň. "Tyto aktivity souvisejí s naší činností, která některým skupinám velmi komplikuje plány," doplnil. Podle některých odborníků by právě úkol, jaký služba obdržela od prezidenta, mohl podkopat důvěru v práci rozvědky.

"Pokud skutečně pan prezident zadal takový úkol, tak se obávám, že to zapadá do kontextu pokračující štvanice proti BIS a jejímu řediteli, a to i ve stínu všech aktuálních událostí - tím myslím blížící se rozhodnutí o stavbě Dukovan. Dříve pan prezident útočil hanlivými výrazy na adresu důstojníků BIS, teď používá tuto metodu," řekl serveru bývalý zpravodajec Paďourek.

Odborníci upozorňují především na to, že vyzradí-li zpravodajská služby své kontakty, naprosto se zdiskredituje v očích mezinárodní bezpečnostní komunity a na léta se vyřadí z činnosti. "Past spočívá v tom, že když to vedení BIS splnit odmítne, nastanou obrovské tlaky k nahrazení Koudelky někým prodejnějším. I tak ovšem bude zpravodajská činnost oslabena," uvedl bývalý ředitel civilní rozvědky Petr Zeman.

Ve hře je dostavba Dukovan

Experti přitom poukazují také na načasování úkolu na dobu, kdy se připravuje tendr na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, na níž se může podílet právě Rusko, před jeho účastí na dostavbě však tajné služby opakovaně varují.

Zeman k získání informací využil pravomoc, díky níž může ze své funkce tajnou službu úkolovat s vědomím vlády. O úkolu již informoval kabinet i parlamentní komisi pro kontrolu BIS, která se zřejmě bude věcí zabývat příští týden. Z pozvánky na jednání komise podle rozhlasu vyplývá, že ředitel Koudelka chce vyjádření komise, zda má prezident na požadované informace právo.

Mluvčí BIS nechtěl zjištění nijak komentovat, stejně reaoval také prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který prý o žádném zadání pro BIS nic neví. "Jak můžete vědět, jaký úkol pan prezident zadal BIS? Já to nevím, protože dodržuji zákon," napsal Ovčáček iRozhlasu.

Mynář: Prezident jen využil své pravomoci

Hradní kancléř Vratislav Mynář pouze odkázal na výše zmíněnou pravomoc hlavy státu a blíže situaci nekomentoval. "S vědomím vlády prezident republiky zadává zpravodajským službám úkoly v mezích zákona a je informován o jejich plnění. Vztahy mezi prezidentem republiky, vládou a zpravodajskými službami jsou nastaveny jasně a platí, že zpravodajské služby zákonným adresátům svá tvrzení dokládají. Tyto okolnosti umožňují nejvyššímu ústavnímu činiteli hodnotit činnost a výsledky práce zpravodajských služeb," napsal.

"Prezident České republiky bojuje proti zpravodajské službě svého státu v zájmu cizí velmoci. Nic víc, nic méně. Přesto se ve sněmovně najde výrazná většina, u které mu to projde. Jsme padlý stát a cesta zpět mezi civilizované země bude těžká a dlouhá," komentoval na Twitteru prezidentův požadavek šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

