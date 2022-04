Prezident Zeman souhlasí s obrannou smlouvou s USA, ale základnu v Česku nechce

Prezident Miloš Zeman souhlasí s jednáním o obranné smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy, řekl Předseda vlády Petr Fiala (ODS). Případné zřízení americké vojenské základny v Česku by ale prezident podle premiéra nepodporoval. Jednat o obranné smlouvě chce ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Debata o americké základně podle Fialy nemá smysl, protože ji Česku nikdo nenabízí.

Prezident Miloš Zeman souhlasí s jednáním o obranné smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy, řekl novinářům předseda vlády Petr Fiala (ODS) po dnešním jednání s hlavou státu v Lánech. Případné zřízení americké vojenské základny v Česku by ale prezident podle premiéra nepodporoval. Dojednávat obrannou smlouvu se Spojenými státy, kterou má většina zemí v regionu, bude ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

S jednáním mezi Českem a USA o smlouvě o obranné spolupráci podle Fialy prezident na dnešní schůzce souhlasil kvůli ruské agresi na Ukrajině. "Sám k tomu dodal, že před ruskou agresí by byl zdrženlivější, ale nyní to bude podporovat," dodal premiér na tiskové konferenci po jednání s prezidentem v Lánech.

Případné zřízení americké vojenské základny na českém území by Zeman podle premiéra nepodporoval. Fiala ale zdůraznil že Česko o žádné základně s USA nejedná. "Nikdo nás o základnu nepožádal, my jsme o žádné základně nejednali a není to téma, které by bylo na pořadu dne," zdůraznil Fiala.

Premiér Fiala po jednání také zmínil žádost prezidenta Zemana, aby reprezentace běloruské opozice měla v Česku důstojné podmínky ve formě styčné kanceláře nebo běloruského domu.

O přítomnosti amerických vojáků na českém území se začalo diskutoval po sobotním vyjádření ministryně obrany Černochové, která Deníku N řekla, že po Velikonocích při jednání ve Spojených státech se svým protějškem Lloydem Austinem chce otevřít i téma americké přítomnosti v ČR.

Česko by mohlo podle Černochové uzavřít dohodu jako Slovensko, podle níž Američané mohou v zemi využívat dvě vojenské základny. Nalézt dohodu by podle ní chvíli trvalo, v Česku by ji schvalovaly obě komory Parlamentu.

