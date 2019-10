Prezident Zeman má opustit střešovickou nemocnici. Dorazily za ním manželka i dcera

Baseballisté Houstonu budou podruhé během tří let hrát Světovou sérii. Astros se dostali do finále MLB po výhře nad New York Yankees 4:2 na zápasy. Postupovou výhru trefil homerunem José Altuve.

Světová série začne v Houstonu v úterý a soupeřem vítězů ligy z roku 2017 bude při premiéře ve finále soutěže tým Washington Nationals.

Houston Astros porazili Yankees v sobotním šestém utkání 6:4. V dohrávce poslední deváté směny zajistil domácímu týmu triumf dvoubodovým odpalem za bariéru Altuve. "Nejsme ve Světové sérii díky mně, ale díky celému týmu," řekl nejužitečnější hráč série.

Podobně Astros vyhráli nad Yankees i druhé utkání série, v kterém až v druhé nastavené směně rozhodl homerunem Carlos Correa.