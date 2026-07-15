Prezident zareagoval na žádost Babiše, aby mlčel. Pavlova odpověď se mu nebude vůbec líbit

Požadavek premiéra Andreje Babiše, aby prezident Petr Pavel fakticky mlčel a nijak nekritizoval vládu, zůstane nevyslyšený. Když se Aktuálně.cz prezidenta zeptalo, co na požadavek Babiše říká a proč skutečně v některých případech kritizuje počínání vlády, Pavel své vystupování hájil. Zároveň oznámil, že v tom míní pokračovat, protože má obavy o směřování země.
Z chování premiéra Andreje Babiše je zřejmé, že ho stále více rozčiluje vystupování prezidenta Petra Pavla. Ať už proto, že kritizuje jeho vládu, nebo proto, že zahraniční politici dopřávají Pavlovi pozornost.
Dosud nejvíce patrné to bylo v neděli na sociálních sítích, kdy se velmi ostře do prezidenta pustil. Navíc už několikrát odmítl výzvy prezidenta k setkání.
Když se Aktuálně.cz zajímalo, co konkrétně Babiše nejvíc naštvalo, podle lidí z premiérova okolí to byla vyjádření Pavla, která citoval slovenský Deník N. Šlo konkrétně o článek s názvem „Po Havlovi prišiel na Pohodu Pavel. Západ má obavu, že nás stráca, varoval český prezident.“
Shodou náhod vyšel článek minulou sobotu, několik hodin předtím, než Babiš natáčel své video. Lidé z okolí premiéra tvrdí, že toto byl jeden z hlavních motivů jeho ostrého vystoupení.
„Vždyť to je od prezidenta další kopanec jako prase. Není možné něco takového přecházet,“ sdělil zdroj blízký vládě, který argumentuje tím, že prezident zároveň tvrdí, jak chce být nadstranický a nechce vládě okopávat kotníky.
Babiš přitom není jediný naštvaný, svou nelibost dává stále častěji najevo i jeho vládní spojenec a ministr zahraničí Petr Macinka. Ten v rozhovoru pro Aktuálně.cz tento týden podrobně popisoval, co všechno mu na Pavlovi vadí.
„Jestli tady je někdo, kdo brutálně rozeštvává společnost, a u toho si ještě nechává budovat svůj kult osobnosti, tak je to Petr Pavel, „lepší Havel“. Chodí po zahraničních akcích a kritizuje naši vládu všude, kam přijde,“ stěžoval si ministr.
„Rozdílný pohled neznamená nevraživost“
Aktuálně.cz se snažilo získat i reakci prezidenta Pavla. První příležitost položit mu osobně otázky byla v úterý odpoledne, kdy se Pavel setkal v Lánech s mladými politiky a političkami.
Na otázku, co říká na slova Babiše či Macinky, kterým se nelíbí, že je prezident kritizuje, Pavel začal tím, že rozdílný pohled na věc neznamená nepřátelství nebo nevraživost.
„To, že mám v některých věcech jiný pohled, než mají někteří ministři současné vlády, je naprosto v pořádku. Přece nikdo nemůže očekávat, že prezident, parlament, vláda budou mít naprosto shodné názory na všechno. To by bylo naprosto nepochopitelné,“ řekl prezident.
„Jde o to, jak jsme schopni ty rozdílné názory komunikovat. Právě protože ten rozdílný pohled je, tak bychom měli spolu komunikovat. A ne se komunikaci bránit,“ pokračoval Pavel.
Obavy o směřování Česka
Aktuálně.cz ale především zajímalo, zda prezident považuje za správné, když on – jako člověk, který chce vystupovat nadstranicky – kritizuje směřování Česka pod Babišovou vládou. Pavel se svůj postoj pokusil vysvětlit z pohledu zahraničních spojenců Česka.
„Zkuste se na to podívat z pohledu lídrů našich partnerů a spojenců třeba v západní Evropě. Promítněte si některé výroky některých našich vrcholných představitelů,“ začal.
Jako příklad uvedl předsedu Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamuru a některé výroky premiéra.
„Ještě před nějakou dobou (premiér Andrej Babiš, pozn. red.) otevřeně říkal, že se necítí být vázán závazky, které učinila předchozí vláda ve vztahu k zajišťování obrany. To samozřejmě musí naše spojence znejistět. Takže nedivme se tomu, když slyší a vidí, co se u nás děje, že mají obavu, jestli se náhodou nevzdalujeme společné cestě,“ vysvětloval Pavel.
„Já si myslím, že taková obava je naprosto legitimní,“ podpořil kritiku spojenců český prezident. A zároveň nepřímo naléhal na Babiše či Macinku, aby se učili takovou kritiku přijímat.
„Pro nás by (zmíněná kritika spojenců, pozn. red.) neměla znamenat to, že se tady začneme bránit, že nic takového není. Ale že se zamyslíme nad tím, jestli opravdu něco neděláme špatně a neměli bychom možná trochu změnit nejen náš přístup, ale také rétoriku,“ uvedl prezident.
Zhoršující se pověst země
Při následném neformálním povídání s ním i s lidmi, kteří jsou s ním v kontaktu, vyšlo najevo, že Pavla štve údajně stále horší pověst Česka, kterou prý země pod vedením Babiše získává.
Má se to projevovat zejména v otázce obrany a bezpečností i ve věcech, které se týkají vztahu Česka k Ukrajině. Pavel cítí podle svých slov povinnost na to upozorňovat, protože je přesvědčený, že to je ve prospěch Česka.