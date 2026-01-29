Prezident začne úřadovat ve středu, už ladí čas schůzky s Babišem. Macinka zván není

O uhlazení konfliktu ministra zahraničí Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem se pokusí premiér Andrej Babiš na sklonku příštího týdne. Prezident totiž v úterý poté, co zveřejnil textové zprávy od Macinky, které označil za možné vydírání, odjel na soukromou zahraniční cestu. A do práce se vrátí ve středu.
Kancelář prezidenta Petra Pavla se v mezičase nechala slyšet, že pro Petra Pavla není partnerem pro diskusi ministr zahraničí, nýbrž premiér. Schůzka se tak neuskuteční ve třech, jak si původně představoval Andrej Babiš, nýbrž pouze ve dvou – ve formátu prezident a předseda vlády.
Přesný den a čas ale lidé z okolí prezidenta a premiéra teprve hledají. „Skoro jistě se schůzka uskuteční na konci příštího týdne,“ řekl nám zdroj, který je s vývojem událostí detailně obeznámený. A podle informací redakce nelze vyloučit, že se Petr Pavel a Andrej Babiš potkají už ve středu ráno. Cílem schůzky je koordinovat vzájemné kroky v zahraniční politice
„To, co se stalo, bude pozici ministra Macinky oslabovat. Ostatně už teď se ukazuje, že to bude premiér a prezident, kdo budou pravděpodobně o naší zahraniční politice jednat napřímo. A je otázka, jakou, pokud vůbec nějakou, roli a pozici v tom bude mít ministr zahraničí,“ uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček.
Ačkoli opozice žádá odvolání ministra zahraničí, Babiš nic takového neplánuje. A to přesto, že ve středu označil jeho textové zprávy za nešťastně formulované. „I v neveřejné konverzaci je vždy možné volit jazyk takovým způsobem, aby nepůsobil útočně,“ má za to premiér a předseda hnutí ANO.
Babiš také ve sněmovně zopakoval, že nemá zájem na zákopové válce mezi Hradem a Strakovou akademií. „Myslím, že spolupráce s panem ministrem Macinkou je výborná. Já jsem měl různé koaliční partnery, a funguje to velice dobře,“ nechal se pak premiér slyšet před novináři. Podle něj je ale úkolem politiků situaci uklidňovat, a nikoli eskalovat.
To se ale zjevně nedaří Macinkovi a jeho Motoristům, jak vyplývá mimo jiné právě také z obsahu textových zpráv, které konflikt mezi prezidentem a nejmenší vládní stranou tento týden vyhrotily. Jádrem sporu je neochota prezidenta jmenovat čestného předsedů Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
„Já teď stojím před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem. Myslím, že by to měl vědět. Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ nechal Macinka mimo jiné vzkázat prezidentovi.
Zdůraznil přitom, že pokud prezident neustoupí, je plně odhodlán učinit maximalistické kroky a zdiskreditovat prezidenta v zahraničí. „Jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma. Bez skrupulí,“ dodal s tím, že celý spor bere osobně.
Prezident následně v úterý obsah komunikace na improvizované tiskové konferenci zveřejnil. A aniž by nechal prostor na dotazy, odjel na soukromou cestu do zahraničí. Opozice mezitím svolala mimořádnou schůzi sněmovny, na které chce kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě. Koalice složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů je ale pevná, opozice tudíž skoro jistě neuspěje.
