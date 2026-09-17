Prezident vetoval okleštění svých pravomocí, schválil EET a stavební zákon

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek vetoval novelu, která ho měla připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých zahraničních misí. Současně svým podpisem stvrdil návrat elektronické evidence tržeb (EET) od příštího roku a schválil novelu stavebního zákona, která má sjednotit a zrychlit povolovací procesy. Oznámil to ve čtvrtek Hrad.
Prezident Petr Pavel podle očekávání vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Proti novele se postavil v srpnu i Senát, podle něhož je změna protiústavním zásahem do kompetencí hlavy státu.
Úpravu, která je součástí norem souvisejících s kontroverzním zákonem o státních zaměstnancích, ale Sněmovna v září opětovně schválila hlasy vládního tábora. Stejný výsledek se čeká i v případě prezidentova veta.
„Jak už jsem řekl před summitem NATO, mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky. Nikoli je rozšiřovat, ale nedopustit ani jejich krácení pro své nástupce a nástupkyně. A budu to dělat i nadále,“ zdůvodnil svůj postoj Pavel s poukazem na dřívější spor mezi ním a vládou o složení delegace na summit Severoatlantické aliance, který se uskutečnil v červenci v turecké Ankaře. Odpůrci novely z řad opozičních zákonodárců už předem avizovali, že normu v případě jejího opětovného přijetí napadnou u Ústavního soudu.
Znovuzavedení EET a změny v daních
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek také podepsal zákon, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb (EET). Informoval o tom Hrad. Novou verzi už nebude doprovázet nutnost tisknout papírové účtenky, naproti tomu bude zahrnovat i bezhotovostní platby. Vláda si od EET slibuje hlavně narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně.
Zákon obsahuje také další daňové změny. Rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12procentní sazby daně z přidané hodnoty. Tiché víno má být opět daňově uznatelným darem. Od daně osvobozuje spropitné zaměstnancům v restauracích. Evidence se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb.
Ve Sněmovně neuspěl návrh poslance Libora Vondráčka (SPD/Svobodní), aby obdobně byl vyňat i prodej vánočních stromků. Nebudou se evidovat ani tržby z provozování veřejných toalet. Evidence bude na rozdíl od dřívějška evidovat i bezhotovostní platby. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to obhajuje tím, že koncepce zákona vychází z kontaktních plateb, kdy je zákazník v kontaktu s podnikatelem.
Opozice při debatách ve Sněmovně poukazovala na dřívější rozhodnutí Ústavního soudu, který bezhotovostní platby z povinnosti evidence vyňal. Ministryně přesto uvádí, že návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem. EET se nemá vztahovat na platby na dálku, například v e-shopech. Argumentuje také tím, že v důsledku moderních platebních technologií a aplikací je obtížné některé platby dohledat.
Živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do milionu korun, budou moct být od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. Pro takové živnostníky se zvýší sazba paušální daně ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výše záloh na zdravotní a sociální pojištění zůstane beze změny. Na návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a Schillerové osvobozuje podepsaný zákon od daně z příjmů stanovené zdravotní benefity, které firmy poskytnou zaměstnancům.
Jde o benefity spočívající v příspěvku zaměstnavatele na zákonem stanovené procedury v rámci péče o zdraví zaměstnanců. Do zákona o daních z příjmů doplnila Sněmovna přílohu, která stanoví příslušné zdravotní služby. Půjde třeba o nadstandardní preventivní prohlídky, diabetický screening u rizikových skupin nebo o vyšetření kardiovaskulárního rizika.
Evidence tržeb už v minulosti fungovala. Zavedla ji v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), v níž byl nynější premiér Andrej Babiš (ANO) ministrem financí. Vláda Petra Fialy (ODS) ji k počátku roku 2023 zrušila. Do té doby byla evidence pozastavena kvůli pandemii covidu-19.
K povolení má stačit jedno razítko
Prezident Petr Pavel podepsal i novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Novelu předložili představitelé vládní koalice jako poslanecký návrh již loni po volbách. Novela počítá s tím, že stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů.
K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Zákon během svého projednávání v Parlamentu čelil kritice opozice. Senát ho dokonce zamítl, ale koaliční většina ve Sněmovně ho přehlasovala a novelizaci stvrdila. Opozice předlohu označovala mimo jiné za novelu pro developery nebo za paskvil.
Pavel ve čtvrtek ve videu uvedl, že zrychlení a zjednodušení povolování staveb Česká republika potřebuje, zákon ale podle něho přináší i rizika. „Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit. Že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Podobné výhrady mám i já,“ uvedl prezident.
O námitkách, jak sdělil, mluvil s ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou (ANO) a informoval i její tým. Pavel uvedl, že některé mu vysvětlila. „Ze svých cest po České republice navíc vím, že obavy přetrvávají i mezi představiteli obcí. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci,“ zdůvodnil prezident svůj podpis.
Nový stavební zákon schválila Sněmovna v roce 2021. Předtím se připravoval řadu let. Mezi základní cíle jeho novelizované podoby bude nově patřit vytváření podmínek pro bydlení, práci, podnikání a život lidí. Všechna krajská města mají dostat nově právo vydávat své vlastní stavební předpisy. Dosud měla své stavební předpisy jen Praha, Brno a Ostrava. V případě odvolání bude muset nadřízený úřad rozhodnout a nebude moci vrátit věc k novému projednání. Odstraní se tak proces někdy nazývaný „ping-pong“.
Územní plánování předává novela do samostatných působností obcí a krajů. Zákon nově stanoví, že plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu. To může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování. Mezi vyhrazené stavby budou patřit i stavby pro hromadné bydlení. Půjde o stavbu nebo soubor staveb s převažující funkcí bydlení s celkovou podlahovou plochou od 10 000 metrů čtverečních.
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