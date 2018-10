Zeman "vtipkoval" o novinářích na velvyslanectví Saúdů a chválil Vondráčka za Rusko

před 53 minutami

Cesty prezidenta Miloše Zemana do Poslanecké sněmovny nebývají jen o tom, co prezident řekne přímo v jednacím sále poslancům. Ukázalo se to i při jeho středeční návštěvě, kdy přišel podpořit vládní rozpočet na rok 2019. V zákulisí bezvýhradně podpořil chování šéfa sněmovny Radka Vondráčka v Rusku a "otřel se" o novináře v souvislosti s brutální vraždou saúdského novináře Džamála Chášukdžího.

Praha - Při pobytu prezidenta Miloše Zemana v Poslanecké sněmovně se už stalo tradicí, že se po projevu před poslanci zastaví v kanceláři předsedy Sněmovny Radka Vondráčka a poté na chvíli také s novináři. Když prezident dostal otázku na to, co říká na vystupování Vondráčka při jeho nedávné návštěvě v Rusku, za které ho ostře kritizují někteří opoziční poslanci, Zeman použil jen slova chvály. "Velmi jsem ocenil cestu pana Vondráčka do Ruska. Velmi jsem ocenil, že se setkal s nejvyššími ruskými parlamentními činiteli, s nimiž se, jak jistě víte, setkávají i mnozí jiní západní politici bez ohledu na sankční seznam. No a protože Česká republika je seriozní země, tak jsem si nevšiml, že by vypracovala black list, takže nejen proti tomu nic nemám, ale velice to podporuji," řekl Zeman. Kritici Vondráčkovi vyčítají právě setkání s ruskými politiky, kteří jsou na sankčním seznamu Evropské unie, nebo že poskytl jen málo informací o své cestě a jednáních. Na dotaz Aktuálně.cz, zda neměl předseda Sněmovny dávat najevo více nesouhlas s ruskou politikou, případně se měl ohradit proti tomu, že Rusko naznačovalo spojitost České republiky s pokusem o vraždu dvojitého agenta Sergeje Skripala (s poukazem na údajnou výrobu smrtícího novičoku u nás), prezident zareagoval tak, že začal mluvit o novičoku. "Za prvé bych chtěl konstatovat, že se bezpečně prokázalo, že Česká republika vyráběla novičok, protože i mikrosyntéza je výroba. A zároveň byste si měl položit otázku, že když všechny strany uznávají, že se u nás novičok testoval, no tak i velmi primitivní člověk dojde k názoru, že když něco testujete, tak to musíte vyrobit," uvedl Zeman. Vyhýbavě pak odpověděl na další dotaz Aktuálně.cz, zda není podstatnější to, že existuje řada důkazů o ruském podílu na tomto útoku, a zda prezident nejde ve stopách ruské obhajoby. Zeman začal opět mluvit o novičoku. "V té zprávě, kterou jsem viděl, bylo jasně uvedeno, že náš novičok byl A 230, a novičok, kterým byl otráven Skripal, byl A 234," podotkl. O roli Ruska v kauze Skripal, tedy podstatě celého problému, se nezmínil. "Vtipkování" o Saúdech Těsně před odchodem z budovy si pak ještě prezident Zeman "vzpomněl" na novináře, jejichž práci často kriticky komentuje. "Před chvílí mi přinesli krásnou fotografii na internetu. Je krásná proto, že jsem na ní já," začal historku. Po chvíli bylo jasné, že fotka z internetu ho zaujala, protože autor koláže k ní připsal smyšlenou citaci Zemana. "Je tam napsáno: 'Mám rád novináře, možná je pozvu na večeři na saúdskoarabské velvyslanectví.' Přeji vám přesto hezký den," loučil se prezident a zamířil ven z budovy Sněmovny. Jak známo, na saúdskoarabském velvyslanectví v Turecku byl podle dosavadních svědectví brutálně zavražděný saúdský novinář Džamál Chášukdží. Podobně necitlivě se vyjadřoval prezident o novinářích v Rusku, kde byla řada novinářů zavražděných. "Tady jsou další novináři? Novinářů je příliš moc, měli by se likvidovat," prohodil loni v květnu při návštěvě Ruska směrem k prezidentu Vladimíru Putinovi.