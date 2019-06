Kádrují nás jako za totality, zlobí se Basiková a Horáček. Hrad i vnitro to odmítají

Vzhůru do minulosti! Před časem jsem napsal text s názvem Dokonalá. Zhudebnil jej Josef Ferda z Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Píseň získala velkou oblibu a vydobyla si zařazení do Zlaté Dvanáctky na ČRo2, kde se díky hlasujícím posluchačům už 14 týdnů nepřetržitě drží na vysokých příčkách hitparády. Pro písně z repertoáru Hudby Hradní stráže a policie ČR není tuším běžné, aby bodovaly v hitparádách. O to radši si Dokonalou při veřejných produkcích zahrají. Ale teď mi přátelé ze zmíněného tělesa píší: "Představte si, že jsme od pana ministra Hamáčka dostali výstrahu, že na oficiálních akcích Policie se tato píseň s Vaším textem hrát nebude!" "Zarach" známý z dob totality je charakteristický i tím, že nebyl vydán písemně, ale jen ústně - nelze se tedy proti němu nijak odvolat. Byl jsem přesvědčený, že něco takového už se opakovat nemůže a říkal jsem si, že je to snad nějaké nedorozumění, že ani pan ministr Hamáček jako reprezentant nynější vládní koalice se nemůže dopustit takové ubohosti. Teď však slyším od Báry Basikové: "Dozvěděla jsem se, že mi pan Miloš Zeman zakázal vystupovat s Hudbou Armády ČR, s níž spolupracuji už mnoho let, protože jsem se negativně vyjádřila k jeho osobě." Hudební dramaturgie v rukou politických mocipánů... Pro mne jeden z dalších (jinak nesčetných a jistě závažnějších) důvodů jít i na Letnou.