Prezident se vrátil z dovolené v Maroku. Místo tryskáče zvolil Ryanair

Petr Pavel se ve čtvrtek večer vrátil z dovolené v Maroku. Zatímco na cestu do severní Afriky a při předchozím návratu do Prahy prezident využil soukromý tryskáč, tentokrát přiletěl pravidelnou linkou nízkonákladové společnosti Ryanair. Upozornil na to server iDNES.cz, podle něhož se prezident původně měl vracet opět soukromým letadlem.
Pavel odletěl z marockého mezinárodního letiště Nador zhruba ve 12 hodin místního času. Do Prahy se dostal s přestupem ve francouzském Marseille a na Letišti Václava Havla přistál kolem deváté večer, píše iDNES.cz.
Po příletu prezident prošel VIP prostory letiště, kde na něj čekaly přistavené limuzíny s ochrankou. V šedém tričku s krátkým rukávem se ve vyhrazené zóně zdržel jen několik minut a poté odjel.
„Původně se měl prezident vracet opět soukromým letadlem. Nakonec ale vyhodnotil, že už by to bylo moc, tak se hledal linkový spoj,“ řekl iDNES.cz člověk obeznámený s detaily Pavlovy dovolené.
Pavel na cestě do Maroka účastnil také výpravy do pouště. Mezi jejími účastníky byl například chirurg Tomáš Šebek nebo obchodník a marketér Pavel Kubíček, který se v minulosti podílel na reklamní kampani pro finančníka Viktora Koženého.
Prezident se mezitím minulý pátek krátce vrátil do Česka, aby mohl odvolit v komunálních volbách. Tehdy přiletěl z marocké Casablanky soukromým tryskáčem Hawker 900XP společnosti Sarah Airways. Původně avizovanou absenci u voleb označil za chybu, ze které se poučil.
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