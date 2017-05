Zeman se poprvé nezúčastní piety na Vítkově. Chystá neobyčejné jmenování generálů, vysvětluje Hrad

před 1 hodinou

Prezident Miloš Zeman poprvé poruší tradici, kterou dosud důsledně dodržoval - v pondělí se nezúčastní pietního aktu ke 72. druhému výročí ukončení 2. světové války na pražském Vítkově. Ostatní nejvyšší ústavní činitelé včetně premiéra Bohuslava Sobotky s účastí počítají. Hrad absenci hlavy státu vysvětluje tím, že se prezident rozhodl plně soustředit na odpolední jmenování generálů.

Praha - Prezident Miloš Zeman se letos vůbec poprvé nezúčastní pietního aktu na pražském Vítkově, který se koná k 72. výročí konce 2. světové války. Aktuálně.cz to v sobotu potvrdil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zeman přitom od svého zvolení na Vítkově v tento den ani jednou nechyběl.

"Rozhodli jsme se letos plně soustředit na jmenování generálů, protože bude neobyčejné," napsal Aktuálně.cz mluvčí. Podle prezidentova programu je ale jmenování generálů na Hradě plánováno na 16 hodin, zatímco pieta na Vítkově začíná v 10 hodin dopoledne.

Čím bude letošní jmenování výjimečné, nechtěl Ovčáček sdělit. "To samozřejmě nemohu prozrazovat," uvedl. Letos je poprvé mezi navrženými žena - plukovnice Lenka Šmerdová. Zda souvisí mimořádnost pondělního ceremoniálu právě s tím, není jasné.

Ovčáček odmítl, že by prezidentova neúčast souvisela s vyhrocenou politickou situací, kdy se hlava státu dostala do ostrého střetu s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). "Vůbec ne. To rozhodnutí padlo ještě před Sobotkovými přemety," sdělil.

Jeho slova potvrzuje předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), který se vedle premiéra a šéfa sněmovny Jana Hamáčka piety zúčastní.

"Já se pietního aktu v pondělí samozřejmě zúčastním. Přesné důvody pana prezidenta neznám, akorát vím, že už někdy v březnu se protokol Hradu obrátil na náš protokol, zda by je při některých úkonech, které pan prezident provádí, mohl zastoupit Senát, to znamená já," řekl Aktuálně.cz Štěch.

Ovčáček doplnil, že na Vítkově bude za prezidenta položen věnec a květina a přítomen má být náčelník prezidentovy vojenské kanceláře Jan Kaše.

Účast už v pátek avizoval Sobotka a pro Aktuálně.cz ji v sobotu potvrdil i předseda sněmovny Hamáček. "Piety na Vítkově se samozřejmě zúčastním, důvod neúčasti pana prezidenta neznám," napsal v SMS zprávě.