Prezident pozval do Lán mladé i z ANO, SPD a Motoristů. Někteří se vůči němu „odvázali“

Sestřih ze setkání prezidenta Petra Pavla s mladými lidmi ze sněmovny, z vedení obcí i z mládežnických organizací parlamentních stran.
Pravděpodobnost, že by v těchto týdnech přišli za prezidentem Petrem Pavlem lídři vládních stran, je skutečně minimální. Andrej Babiš, Petr Macinka i Tomio Okamura dávají přednost ostré kritice Pavla. O to nejasnější bylo, jestli Pavlovo pozvání přijmou straničtí kolegové této trojice i vedení jejich mládežnických organizací. Aktuálně.cz popisuje, jak to dopadlo. A co prezidentovi „provedli“.
Na seznamu mladých politiků do 35 let, které pozval prezident Petr Pavel v tomto týdnu na zámek v Lánech, bylo kolem 60 jmen, ale nejvíce se diskutovalo o několika jedincích, kteří patřili k vládnímu táboru vedenému Andrejem Babišem. Přesněji: Šlo o mladé poslance tohoto tábora a také vedení mládežnických organizací s označením Mladé ANO, Mladá SPD, Motorgen. Tedy organizací, jež stojí výhradně za vládou, která má momentálně ostré spory s prezidentem.
Už když hosté přicházeli do Lán, Aktuálně.cz se obrátilo na předsedu Svobodných a člena poslaneckého klubu SPD Libora Vondráčka, který patří k výrazným prezidentovým kritikům – a proto některé přítomné proto jeho účast překvapila.
„Beru to tak, že demokracie je diskuse, jak říkal první československý prezident T. G. Masaryk, který měl tato místa v Lánech rád. Tak jsem si říkal, že i v úctě k jeho odkazu se sem rád podívám,“ odpovídal na otázku, proč se rozhodl přijít na „nepřátelskou“ půdu. „Přece jen, pan prezident Petr Pavel je demokraticky zvolený, tak je potřeba i v úctě k jeho voličům respektovat jeho pozici,“ dodal Vondráček, který se těšil na debatu s politiky odlišných názorů.
Mimochodem, když později každý z mladých politiků před prezidentem krátce mluvil o tom, jak se dostal k politice nebo čemu se věnuje, tak právě Vondráček vyzval Pavla, aby podporoval zavedení referenda. Prezident na jeho slova reagoval tak, že je pro to, aby referendum bylo spíše o komunálních záležitostech, a také, aby bylo vždy dost času, aby se lidé podrobně seznámili s tématem, o kterém mají v referendu hlasovat.
Pozvání přijal také další faktický zástupce opačného tábora, než je Pavel, a to předseda Mladého ANO Adam Knedlhans. „Tak je to pozvání pana prezidenta, hlavy státu, tak si myslím, že je zdvořilé, aby napříč politickým spektrem bylo přijato a proběhla tady debata,“ uvedl tento mladík, který je občas už vidět i na akcích se špičkami hnutí ANO. Na otázku, jak prezidenta vidí, odpověděl, že ho respektuje, protože byl zvolený většinou voličů. „Ale občas mě mrzí, že dialog s vládou je někdy vyostřený, což pro nikoho z nás není dobré. Pan prezident by mohl být více nadstranický,“ podotkl šéf Mladého ANO.
Nechybělo ani vedení dalších vládních „mládežníků“, a to jak předseda Mladé SPD Filip Landkammer a místopředsedkyně Mladé SPD Diana Chodžajanová, tak vedení Motorgenu Sebastian Gabler a Petr Huk. Vesměs všichni při svém představování Pavlovi děkovali za pozvání a někteří přidali i nějakou výtku.
Například Gabler si postěžoval, že některé politické a neziskové subjekty označily po loňských podzimních sněmovních volbách členy Motoristů a jejích příznivce za extremisty. „Osobně mě mrzí, že na akci minimálně jednoho takového subjektu, Milionu chvilek pro demokracii, jste mluvil i vy,“ uvedl zástupce Motorgenu.
Vedení Mladé SPD děkovalo za pozvání, Filip i Diana prezidentovi přibližovali, proč se zajímají o politiku, a přimlouvali se za lepší komunikaci mezi lidmi odlišných názorů. „Jsem proto rád za to, že teď tady s vámi mluvím, i když jsme silní názoroví protivníci. Ale pokud zmizí komunikace, tak jediné, co zbývá, je konfrontace a agresivní politika,“ posteskl si tento volič SPD. Podobné přání vyslovila jeho kolegyně, která před prezidentem řekla, že jí vadí dnešní nálepkování názorových oponentů.
Řekl jste, že adorujeme nacismus, vytkl Gregor prezidentovi. Ten to odmítl
Pokud jde o pozvané poslance a poslankyně do 35 let, přišli všichni, a to jak z opozičních stran, tak z vládních. Kromě už zmiňovaného Vondráčka nechyběli mladí zákonodárci hnutí ANO i poslanec Motoristů sobě Matěj Gregor.
„Dobrý den, pane prezidente, děkuju za uspořádání této akce, jsem rád, že se tady můžeme dnes sejít,“ začal Gregor, který Pavlovi přiblížil, jak vedla jeho cesta do politiky. „Moje motivace byla, aby se nám dobře žilo v Ostravě-Vítkovicích i v naší zemi,“ pokračoval s tím, že voliči mladé politiky ještě neznají v plné síle. „Protože teprve teď nabíráme zkušenosti, kterými se můžeme stát plnohodnotnými politiky, kteří České republice skutečně něco přinesou,“ uvedl zakladatel Motorgenu.
Jeho vystoupení bylo o to zajímavější, že prezidentovi připomněl, jak se mu po vstupu do vysoké politiky omluvil. „Já mnohem dříve, než jsem byl poslancem, a mnohem dříve, než jste byl vy prezidentem, jsem vás kupříkladu na sociálních sítích velmi ostře urazil, a ve svém prvním projevu v Poslanecké sněmovně jsem se vám prostřednictvím toho projevu za to omluvil. Protože jsem si s pár zkušenostmi uvědomil, že to není ten způsob, kterým bych to chtěl dělat, že to není ten způsob, jak ta politika má vypadat,“ prohlásil mladý poslanec Gregor, který měl k Pavlovi i jednu výtku.
„Velice mě mrzelo, že jsem kupříkladu z vaší strany na naši adresu slyšel, že adorujeme nacismus či násilí, tyto ostré výrazy stále v politice jsou, tyto zbytečné konflikty společnost rozdělují. A jsem přesvědčený, že právě tato rétorika mnohem více než u nás poslanců právě u čelných ústavních představitelů zasazuje mnohem větší klíny do společnosti, než si umíme představit,“ sdělil Matěj Gregor prezidentovi a dodal, že jeho motivací přijít na setkání je, aby se dařilo zakopávat názorové příkopy. „Aby se naše země vrátila k dobré politické kultuře a k dobrým ústavním pořádkům,“ končil.
Na jeho slova Petr Pavel obratem zareagoval tím, že řekne „jen malou poznámku“. „Já se vždycky snažím nepaušalizovat. Takže pokud jsem takový výraz použil, tak byl určitě na konkrétní osoby. A tam si myslím, že to mělo své zdůvodnění,“ řekl prezident.
Oba politici naráželi na stanovisko prezidenta, kterým vysvětloval, proč nechce jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka členem vlády. Prezident letos v lednu mimo jiné sdělil, že Turek „ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo“. Turek to označil za lež.
S osobou Gregora je spojena ještě jedna zajímavá chvíle na setkání s prezidentem. Několikahodinová akce totiž začala tím, že Pavel všechny účastníky přivítal a poté si s nimi dělal společnou fotku. Během desítek vteřin, kdy si fotografové velkou skupinu účastníků chystali k focení, tak poslanec Gregor poodešel, aby na fotce nebyl.
Na pozdější dotaz Aktuálně.cz, proč se on a další dva Motoristé jako jediní nechtěli s prezidentem vyfotografovat, odpověděl: „Obdrželi jsme pozvání na setkání a debatu s prezidentem republiky, kterého jsme se zúčastnili. Veškeré okolní PR aktivity jsme zdvořile bez narušování akce vynechali.“
Řada mladých politiků a političek měla zájem s prezidentem mluvit i po oficiálním skončení akce. Zejména zástupci opozičních stran se ve velkém s prezidentem fotili a někteří si s ním dělali i selfie.
Nejdéle se ale nakonec zastavil s dvojicí Mladého ANO Adamem Knedlhansem a Hugem Chadimou. Oba dva mu například vysvětlovali, proč si myslí, že je důležitější dávat peníze lidem v Česku, než je posílat na Ukrajinu. Pavel je poměrně dlouho poslouchal a následně jim ze svého pohledu vysvětloval, že v případě porážky Ukrajiny by se dál zhoršila bezpečnostní situace v Evropě, což by nakonec osudově poznamenalo i občany Česka.