„Mimořádně nešťastný krok vlády.“ Prezident podal kvůli summitu NATO kompetenční žalobu

Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu. Do té doby nebude soud poskytovat žádné další informace, uvedla jeho mluvčí Miroslava Číhalíková Sedláčková. Soud si podle ní uvědomuje naléhavost věci.
„Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok,“ hodnotí prezident ve svém písemném prohlášení, které zveřejnil na stránkách Hradu. Odvolává se na článek 63 Ústavy, podle nějž je zastupování státu navenek kompetencí prezidenta republiky.
„Je to v podstatě popis jeho práce. Vyloučit prezidenta z výkonu této pravomoci tedy znamená omezit jeho roli, kterou mu dává Ústava, nikoli vládní usnesení,“ uvedl.
Pavel dodal, že doufal, že spor vyřeší vzájemnou dohodou s premiérem, o kterou se podle svých slov od počátku roku snažil. „Andrej Babiš nedávno řekl, že prezident není jeho nadřízený. V tom má pravdu. Jenom dodávám, že to platí i obráceně. Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády – součinnost, ne schvalování,“ vymezil se proti Babišově vyjádření.
Zároveň vyjádřil rozhořčení, že výsledek jednání vlády vzkázal přes média, aniž by mu jej oznámil přímo.
Vypadáme neschopně
„Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům. To musí skončit,“ míní Pavel.
Vláda v pondělí oznámila, že s účastí Pavla na summitu, který se koná za dva týdny, nepočítá. Misi povede premiér Andrej Babiš (ANO), účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Pavel už dříve avizoval, že se v takovém případě obrátí na Ústavní soud.
Návrh na zahájení řízení ve sporu o rozsah kompetencí přišel v pondělí večer datovou schránkou. „Ve věci budou nyní probíhat standardní procesní úkony, podání bude přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce,“ uvedla Číhalíková Sedláčková.
„Je ústavní zvyklostí a výsledkem dohody mezi nejvyššími ústavními činiteli, že naši zemi na summitech NATO zastupovali prezidenti. Tato praxe fungovala stejně za Václava Havla, Václava Klause i Miloše Zemana, napříč vládami všech politických barev,“ připomněl Hrad.
„Bráním pravomoce i pro ostatní“
„Z dvaceti summitů aliance, kterých se Česká republika účastnila, na devatenácti vedl delegaci prezident. Jedinou výjimkou byl vážný zdravotní stav,“ zdůvodnil Pavel, který dosud Česko na summitech NATO zastupoval třikrát. Podle něj nejde o spor účast na konkrétní akci, ale o snahu vlády omezovat pravomoci prezidenta. Cílem je podle něj ústavně vymezit pravomoci i pro budoucí české hlavy státu.
„Předpokládám, že jste mě zvolili prezidentem republiky, abych prezidentem republiky skutečně byl. Je mou povinností pravomoci prezidenta v plném rozsahu nejen vykonávat, ale i bránit. Ne kvůli sobě. Ale kvůli všem prezidentům a prezidentkám, kteří přijdou po mně,“ obrátil se na občany.
„Z toho důvodu jsem podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, aby došlo k ujasnění pravomocí prezidenta a vlády při zastupování země navenek, konkrétně na summitu NATO,“ dodal.
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