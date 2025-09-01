Prezident Pavel zahájil školní rok na základní škole v Pečkách na Kolínsku

"Nebojte se, když se vám něco nebude dařit, ono to nikdy nejde všechno od začátku, a ne každý můžete být dobří ve všem. Někdo bude dobrý na počítání, někdo na čtení, někdo na malování, někdo na tělocvik, ale podstatné je, že si to budete užívat, že se budete snažit být co nejlepší a nebudete se jeden druhému smát, když se vám nebude něco dařit, ale pokusíte se navzájem si pomoci, protože když si budete pomáhat, tak vám to všem dohromady půjde mnohem líp," řekl dětem Pavel.
Prezident řekl, že má doma stejného prvňáčka, do školy dnes nastupuje jeho vnuk. "Těšil se, že bude s některými kamarády, které znal ze školky, ale že taky pozná spoustu nových dětí, těšil se na to, co všechno se naučí, kam se podívá," řekl Pavel. Vyzval děti, aby zcela nepodlehly tabletům a mobilním telefonům, které mohou být jejich pomocníkem.
"Hlavně se nesmí stát něčím, co by úplně zkonzumovalo veškerý váš čas, musí to být dobrý sluha, ale nesmí se stát vaším pánem, takže využívejte ho, ale využívejte ho s rozumem, a pamatujte, že živí kamarádi, živí lidé, jsou vždycky lepší než tablet nebo telefon," řekl Pavel.
Základní škola v Pečkách, které letos oslavily 100 let od povýšení na město, má téměř 770 žáků, děti dojíždějí i z okolních obcí. Do prvních tříd jich dnes nastoupilo 72. Škola sídlí v budově z roku 1901, v 70. letech byla přistavěna nová budova pro první stupeň, v roce 2003 byla dokončena první etapa nové výstavby, škola získala prostory pro vlastní školní jídelnu a školní klub. Město jako zřizovatel připravuje dostavbu auly a tělocvičny, stavět by se podle starosty Peček Milana Palusky (ODS a NK) mohlo začít příští rok. Odhadovaná cena je 150 milionů korun bez DPH. Na nákladnou investici chce město využít dotace, případně stavět s pomocí víceletého financování.
Prezident zavítal na zahájení školního roku do Středočeského kraje i loni, tehdy navštívil kladenskou Základní školu Zdeňka Petříka. Jeho manželka Eva Pavlová dnes zahájila nový školní rok na základní škole Česká Čermná na Náchodsku.
Ve školním roce 2024/2025 docházelo do základních škol ve Středočeském kraji 148 594 žáků. Řada měst a obcí ve Středočeském kraji, zejména v blízkosti Prahy, řeší problém s nedostatečnou kapacitou základních škol budováním svazkových škol. Například v Chýni u Prahy do nové svazkové školy Vida, která má kapacitu 810 dětí a budou do ní chodit zejména děti z Hostivice a Jenče, nastupuje prvních 440 žáků. Svazek obcí Pod Beckovem otevře v září novou školu v Bašti u Prahy. Další školy se připravují nebo se staví, například první z budov svazkové školy se staví v Českém Brodě.