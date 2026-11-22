Prezident Petr Pavel v neděli na Pražském hradě udělil medaili Za zásluhy bulharskému politologovi Ivanu Krastevovi a americkému historikovi Timothymu Snyderovi. Oba dostali vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie a mezinárodní spolupráce. Snyder se kvůli zdravotní indispozici ceremoniálu nezúčastnil, ocenění za něj převzal Krastev.
Krastev dostal podle Pavla vyznamenání za to, že svou dlouholetou odbornou a veřejnou činností přispívá k porozumění proměnám demokracie a zkušenosti zemí střední a východní Evropy.
Snydera ocenil prezident za to, že svým odborným dílem zaměřeným na střední a východní Evropu a veřejnou obhajobou svobody přispívá k ochraně demokratických hodnot a mezinárodní solidaritě.
Krastev je bulharský politolog, zakladatel a předseda správní rady Centra pro liberální strategie (Centre for Liberal Strategies) v Sofii a stálý spolupracovník vídeňského Institutu pro vědy o člověku. Podílel se na vzniku panevropského think-tanku Evropská rada pro zahraniční vztahy (European Council on Foreign Relations). Publikuje v předních světových médiích, včetně amerického deníku The New York Times a britských novin Financial Times, kde zveřejňuje analýzy mezinárodní situace.
Krastev se také aktivně podílí na popularizaci oboru a veřejně vystupuje na mnoha veřejných setkáních k aktuálním společenským a zahraničněpolitickým tématům. V českém prostředí je známá například jeho práce Soumrak Evropy, ve které analyzuje tendence v politice Evropské unie po brexitu.
Snyder je americký historik a publicista, působí na Univerzitě v Torontu a Institutu pro vědy o člověku ve Vídni. Dříve pracoval na Stanfordově univerzitě a Yaleově univerzitě. Zaměřuje se na dějiny středoevropského a postsovětského prostoru a aktuální témata současné společnosti, kterým se věnuje ve svých knihách a esejích.
Snyderova díla byla přeložena do několika evropských jazyků, v češtině byly vydány například jeho knihy Krvavé země – Evropa mezi Hitlerem a Stalinem, Obnova národů a Tyranie: 20 lekcí z 20. století. Za svou práci získal mnoho ocenění, včetně Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a Ceny Učené společnosti ČR.
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