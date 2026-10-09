„Všichni dělají chyby, i prezidenti.“ Pavel se vrátil do Česka a odvolil v Černoučku

Po dohadech, jestli se prezident Petr Pavel vrátí, nebo nevrátí z dovolené v Africe, je jasno. Prezident v pátek krátce před třetí hodinou odpolední odvolil ve svém bydlišti v Černoučku.
Prezident dorazil do volební místnosti v Černoučku sám, bez doprovodu první dámy Evy. „Chyby dělají všichni, i prezidenti. Jsem rád, že jsem ji mohl napravit,“ uvedl po odchodu z volební místnosti Pavel.
Podle něj byly výtky, že by měl vynechat komunální volby, „částečně oprávněné a částečně hysterické“. Prezident pak dodal, že se na dovolenou se vrací.
Podrobnosti připravujeme.
ŽIVĚ Česko volí. K urnám dorazil Babiš i prezident Pavel
Hlasovat lidé mohou tradičně od pátečních 14 do 22 hodin a v sobotu od osmi do 14 hodin. V komunálních volbách si vybírají své zástupce do obecních a městských zastupitelstev, v některých městech také do zastupitelstev městských částí či obvodů. Senátní volby probíhají letos v celkem 27 obvodech.
Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou
Maximální prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti pátku zvýší o 38 haléřů na 47,67 koruny za litr, u benzinu vzroste o 17 haléřů na 46,48 koruny za litr.
Sucho zasáhlo výrobu elektřiny. Vltavské elektrárny jedou na zlomek obvyklého výkonu
Elektrárny na vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50 procent elektřiny oproti dlouhodobému průměru. Z vodního díla Vrané nyní do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu, elektrárna na Orlíku může vyrábět elektřinu jen z odtoku 15 metrů krychlových za sekundu.
ŽIVĚ Rusko útočilo na Záporoží, Ukrajina na ruská datacentra. Obě strany hlásí mrtvé
Ruské údery na ukrajinská města si vyžádaly několik mrtvých a zraněných, jeden člověk zemřel v Záporoží, kde ruská armáda zasáhla obytnou čtvrť. Ukrajinské drony druhou noc po sobě zaútočily na datové centrum ruské technologické společnosti Jandeks, tentokrát v Kalužské oblasti. Ruské úřady zároveň hlásí dva mrtvé po ukrajinském útoku v Belgorodské oblasti.
„Absolutní kouzelník!“ V Šanghaji zírali, co Čech předvedl. Zaujal i divokou oslavou
Daniel Svrčina září v Šanghaji. Český tenista na velkém turnaji prošel dvoukolovou kvalifikací a v prvním kole po skvělém výkonu vyřadil světovou čtyřicítku Brita Camerona Norrieho. Znovu přitom dokázal vzbudit pozornost úderem, za který mu v letošní sezoně tleskal i samotný Jannik Sinner.