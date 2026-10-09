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Domácí

„Všichni dělají chyby, i prezidenti.“ Pavel se vrátil do Česka a odvolil v Černoučku

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Po dohadech, jestli se prezident Petr Pavel vrátí, nebo nevrátí z dovolené v Africe, je jasno. Prezident v pátek krátce před třetí hodinou odpolední odvolil ve svém bydlišti v Černoučku.

Prezident Petr Pavel na archivním snímku
Prezident Petr Pavel na archivním snímkuFoto: Aktuálně.cz – Daniel Kraus
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Prezident dorazil do volební místnosti v Černoučku sám, bez doprovodu první dámy Evy. „Chyby dělají všichni, i prezidenti. Jsem rád, že jsem ji mohl napravit,“ uvedl po odchodu z volební místnosti Pavel.

Podle něj byly výtky, že by měl vynechat komunální volby, „částečně oprávněné a částečně hysterické“. Prezident pak dodal, že se na dovolenou se vrací.

Podrobnosti připravujeme.

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Hlasovat lidé mohou tradičně od pátečních 14 do 22 hodin a v sobotu od osmi do 14 hodin. V komunálních volbách si vybírají své zástupce do obecních a městských zastupitelstev, v některých městech také do zastupitelstev městských částí či obvodů. Senátní volby probíhají letos v celkem 27 obvodech.

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