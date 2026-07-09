Prezident Pavel je podle zdravotní prohlídky plně způsobilý k výkonu povinností

Prezident Petr Pavel je plně způsobilý k vykonávání všech povinností bez výjimek. Jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá věku, stojí v posudku z preventivní prohlídky zveřejněném na síti X. Absolvoval ji před týdnem. Zprávu vypracoval bývalý ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miroslav Zavoral, který pečoval také o zdraví exprezidenta Miloše Zemana.
„Plním svůj slib a znovu zveřejňuji výsledný posudek o mém celkovém zdravotním stavu. Považuji to za odpovědnost vůči občanům a funkci, kterou zastávám,“ uvedl Pavel.
Celkové preventivní vyšetření neprokázalo u prezidenta žádné zdravotní potíže, stojí ve zprávě. Jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá věku. Vzhledem k vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi doporučil Zavoral Pavlovi dodržovat dietní a režimová opatření a pokračovat v dosavadním užívání léčiv.
Kromě podrobného fyzikálního vyšetření a laboratorních krevních testů podstoupil vyšetření na interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ÚVN. Součástí vyšetření byla elektrokardiografie (EKG) a echokardiografie (ECHO) srdce, cévní vyšetření a sonografie břicha.
„Komplexní vyšetření prokázalo, že pan prezident je ze zdravotního hlediska plně způsobilý k vykonávání všech náležitých povinností bez jakýchkoliv výjimek,“ uvedl Zavoral ve zprávě.
Pavel dříve avizoval, že bude preventivní prohlídku absolvovat každý rok. Zprávu o svém zdravotním stavu zveřejnil loni i předloni v létě a také těsně před nástupem do úřadu.
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