Prezident Šmardu ministrem nejmenuje. Postupujte podle ústavy, vyzval ho Hamáček

Prezident Miloš Zeman oznámil, že nejmenuje kandidáta ČSSD Michala Šmardu novým ministrem kultury, protože podle něj pro to nemá schopnosti. Zeman chce, aby ČSSD navrhla někoho jiného. V minulosti dal sice několikrát najevo, že má ke Šmardovi výhrady, ale nikdy přímo neřekl, že ho odmítne ministrem kultury jmenovat. Předseda ČSSD Jan Hamáček vzápětí prezidentovi vzkázal, že nemá ministry co hodnotit a má postupovat podle ústavy.

Prezident tvrdí, že Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. "Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky," míní Zeman.

Zároveň požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby mu prostřednictvím předsedy vlády Andreje Babiše navrhl jiného kandidáta, "splňujícího alespoň elementární odborné předpoklady".

Co nyní udělá sociální demokracie, není jasné. Rozhodnutí leží především na předsedovi strany Janu Hamáčkovi, který už dříve dostal od širšího vedení strany mandát rozhodnout o dalším postupu. Šmarda v tomto týdnu Aktuálně.cz sdělil, že se nadále považuje za jediného kandidáta ČSSD na ministra kultury. "Pokud se ale náš předseda rozhodne nominovat někoho jiného, budu to zcela respektovat," sdělil Šmarda.

Na rozhodnutí Zemana reagoval Šmarda tak, že vyjádřil pochybnost o další účasti ČSSD ve vládě. "Moje důvěra v koaliční projekt je otřesena," řekl v České televizi. Redakci Aktuálně.cz napsal z dovolené v Maďarsku, že situaci musí vyřešit šéf ČSSD s Babišem. "Budu respektovat jakékoliv rozhodnutí předsedy ČSSD," uvedl.

Hamáček: Ministr musí být především dobrý manažer

Hamáček původně nebral telefony a ani nereagoval na sms zprávy. K internetu je ale připojený, protože na sociální sítě píše příspěvky a dává také fotografie z dovolené v Polsku. Shodou okolností dal zatím poslední fotku na Facebook dvě hodiny před oznámením mluvčího prezidenta.

Na dotaz Aktuálně.cz nakonec poslal prohlášení, z něhož vyplývá, že prezident musí Šmardu jmenovat. Hamáček ale zatím nijak nenaznačil, co chce dál dělat.

"Ústava České republiky nezná možnost, že by prezident republiky měl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra. Pan prezident například v minulosti jmenoval Karlu Šlechtovou ministryní obrany a neměla v oblasti obrany žádné zkušenosti," tvrdí Hamáček s tím, že ministr musí být především dobrý manažer.

"A to pan Šmarda jako úspěšný komunální politik být může. A je nutné dodat, že Česká republika je parlamentní demokracie, kde za vládu odpovídá premiér a vybírá své ministry. Předsednictvo ČSSD navrhlo na ministra kultury Michala Šmardu, premiér Andrej Babiš odeslal návrh na jmenování prezidentovi a ten by měl nyní postupovat podle ústavy," uvedl Hamáček.

Smutný pohled, reaguje šéf ODS na poslední dění

Na postoj prezidenta už reagují zástupci dalších stran. "Prezident Zeman se znovu snaží rozehrát spor mezi ním a ČSSD, ale ve skutečnosti jde o kompetenční spor mezi premiérem Babišem a prezidentem. Smutný pohled na tento politický ping-pong," míní předseda ODS Petr Fiala.

"Fraška kolem výměny ministra kultury pokračuje. Miloš Zeman se dál chová protiústavně. Za výběr ministra a jeho odbornost odpovídá předseda nominující strany a premiér. Prezident má právo odmítnout jmenovat ministra jen ze závažných důvodů a ty zde nevidím," reagoval předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

V příštích dnech a týdnech půjde především o to, zda vydrží vláda ČSSD a ANO za podpory KSČM. Hamáček dával v minulosti mnohokrát najevo, že nechce, aby vláda kvůli Šmardovi padla. V sociální demokracii jsou ale i lidé, kteří tvrdí, že za současného stavu by měla strana z vlády odejít. V takovém případě by velmi záleželo na dalším postupu prezidenta. Ten v minulosti prohlásil, že odchod ČSSD z vlády by neznamenal konec vlády, ale jen její rekonstrukci.