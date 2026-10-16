Prezident nemusí žádat o dovolenou. Expert vysvětluje, jak funguje volno na Hradě

Cesta prezidenta Petra Pavla do Maroka vyvolala otázky, jaká pravidla platí pro dovolené hlav státu. Má prezident stejně jako běžný zaměstnanec nárok na stanovený počet dní volna? A potřebuje ochranku? Dlouholetý hradní protokolář Jindřich Forejt v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, jak dovolené na Hradě fungují a co všechno je třeba zohlednit.
Má prezident republiky volno jako běžný zaměstnanec? Má stanovený počet dní, nebo se o dovolené v klasickém smyslu nedá mluvit?
Je nutné říct, že prezident republiky není prezidentem osm hodin denně, například od osmi ráno do čtyř odpoledne, ani jen tři dny v týdnu. Prezidentem je pořád.
Jeho povinnosti se nedají jednoduše ohraničit pracovní dobou, jak ji známe z běžného zaměstnání. A stejně tak je velmi obtížné přenášet na něj klasické pracovněprávní pojmy.
Prezident navíc nemá nadřízený orgán, který by mu pracovní dobu stanovoval a kontroloval nebo mu schvaloval dovolenou. Počet dnů volna v roce se u něj nevykazuje a nekontroluje stejně jako u běžného zaměstnance.
Prezidenti podle mých zkušeností neměli tendenci tohoto postavení zneužívat a plánovat si mimořádně dlouhé dovolené. Je potřeba chápat, že jejich postavení je v tomto směru úplně jiné.
Kdo tedy rozhoduje o tom, kdy a na jak dlouho může prezident odjet? A jak se v takovém případě postupuje na Hradě?
V evropském kontextu existují zajímavé rozdíly. V některých zemích se ustálila tradice, podle které hlava státu odjíždí v určitém období roku na dovolenou. Nemusí to být vždy stanoveno předpisem, ale všichni s tím počítají a stalo se to běžnou součástí fungování úřadu.
U nás takový pevný systém nemáme. Prezident si v zásadě rozhoduje sám, kdy dovolenou bude mít. Je ale logické, že jeho rozhodnutí má dopad také na chod prezidentské kanceláře a na lidi, kteří pro něj pracují. Ti se tomu musejí přizpůsobit a plánovat podle toho vlastní činnost.
Není tedy přesné představovat si to tak, že prezident si vezme dovolenou jako kterýkoli zaměstnanec a tím je všechno vyřešeno. Jeho volno má vzhledem k povaze funkce specifický charakter.
A jeho plat se odvíjí od toho, kolik dní stráví v práci? Musí vykazovat odpracované hodiny?
Prezident pochopitelně nevykazuje svoji práci tak, jak ji vykazuje běžný zaměstnanec. Je to dáno jeho specifickým postavením. Vykonává svůj mandát a nemá nad sebou nadřízený orgán, který by jeho pracovní dobu tímto způsobem kontroloval.
Proto je problematické používat v souvislosti s prezidentem klasické pracovněprávní pojmy. U běžného zaměstnance existuje systém, v němž se sleduje pracovní doba, dovolená a další náležitosti. U prezidenta republiky se na věc musíme dívat jinak.
Jindřich Forejt
V letech 2004 až 2016 byl ředitelem odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky, nejprve za Václava Klause a poté za Miloše Zemana.
Na Hrad nastoupil v roce 2002, ještě za Václava Havla. Podílel se na organizaci významných státních návštěv, mj. amerických prezidentů George W. Bushe a Baracka Obamy.
V roce 2016 se měl stát českým velvyslancem ve Vatikánu, nakonec ale do funkce nenastoupil a odešel z Hradu.
Po odchodu působil mj. jako analytik v Institutu Václava Klause a věnoval se státnímu protokolu, diplomacii a historii.
Od května 2026 působí jako externí poradce ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Ten má s prezidentem Petrem Pavlem napjaté vztahy.
Co se vlastně děje na Hradě, když prezident oznámí, že v určitý termín chce odjet na soukromou cestu do zahraničí? Koho musí kancelář informovat, co všechno připravit, zařídit apod.?
To je velmi dobrá otázka. Přiznám se, že mi podobná otázka citelně chyběla už při debatách, které se vedly v létě v souvislosti s účastí prezidenta na summitu v Ankaře. Je to naprosto legitimní téma, protože odjezd hlavy státu do zahraničí není jen její soukromou záležitostí.
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se při plánování dovolených sledovalo také to, aby v České republice zůstali další ústavní činitelé. Máme čtyři základní představitele, kteří jsou v tomto směru důležití: prezidenta republiky, předsedu vlády, předsedu Senátu a předsedu Poslanecké sněmovny.
Smyslem bylo, aby se jejich úřady navzájem informovaly o tom, kdy kdo plánuje být mimo republiku. Aby se nestalo, že v určitém okamžiku nebudou v zemi například prezident ani předseda vlády a současně se k tomu přidají další okolnosti, které by mohly představovat bezpečnostní problém.
Dnes má prezident telefon a může se spojit s kýmkoli prakticky odkudkoli. Proč je tedy důležité, kde se nachází?
Moderní komunikační možnosti mohou vytvářet falešný pocit bezpečí. Představme si hypotetickou situaci, kdy by někdo chtěl v zemi vyvolat bezpečnostní problém a prvním krokem by byl útok na komunikační systémy. Pokud by se k tomu přidalo, že je hlava státu v zahraničí a není možné se s ní spojit, situace by byla ještě komplikovanější.
Proto je důležité zachovat kontinuitu spojení s prezidentem bez ohledu na to, kde se právě nachází. Dnes už kvůli tomu nemusí nutně cestovat tajemník nebo další pracovník, který by zajišťoval komunikační kanál. Technické možnosti jsou úplně jiné než dříve.
Základní princip ale zůstává: musí být možné prezidenta zastihnout a v případě potřeby s ním komunikovat.
Jak se dovolené lišily za Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana?
Za Václava Havla jsem zažil, že se při jeho cestách do zahraničí řešily také praktické otázky spojené s pobytem a s tím, kdo bude v dané době v republice. Havel v určitém období svého mandátu pobýval například v jižních částech Evropy. Byl také na pozvání španělského krále v jeho rezidenci.
V takovém případě bylo důležité, aby měl k dispozici odpovídající zázemí a fungovalo komunikační spojení. Nešlo jen o samotné místo pobytu, ale také o to, aby bylo možné řešit případné pracovní záležitosti.
Formální výměnu diplomatických nót s přesnými termíny dovolených jsem osobně nezažil. Spíše se představitelé jednotlivých úřadů při různých příležitostech informovali o tom, co je v daném období čeká a kdo bude mimo republiku. Určitě nebylo žádoucí, aby se ostatní ústavní činitelé dozvídali z televizních zpráv, že někdo z nich odjel na dovolenou na druhý konec světa.
Ochranku má prezident i na dovolené
Prezidenta chrání policisté i během soukromé dovolené. Jak se taková cesta organizuje?
Prezident zůstává chráněnou osobou i během soukromé dovolené. Ochranná služba musí zajistit, aby s ním byla v potřebné blízkosti a mohla plnit své úkoly. Podle způsobu dopravy se pak odvíjí i organizace celé cesty.
Je potřeba rozlišovat mezi jednotlivými útvary. Prezidenta republiky a jeho manželku chrání Útvar pro ochranu prezidenta ČR. Vedle něj existuje také Útvar ochranné služby, který zajišťuje ochranu dalších ústavních činitelů a dalších osob podle příslušných pravidel.
Pokud prezident cestuje komerční leteckou linkou, ochranná služba musí zajistit letenky také pro policisty, kteří ho doprovázejí. Když se tedy hlava státu rozhodne odletět na dovolenou na druhý konec světa, nejde jen o jednu letenku. Je potřeba zajistit dopravu i pro její ochranu.
A pokud cestuje také manželka prezidenta, která má vlastní ochranku, počet lidí a s ním spojených nákladů se dále zvyšuje.
Kdo hradí dopravu, ubytování a další náklady spojené s ochrankou? A musí se s ní počítat i při cestě soukromým letadlem?
Pokud prezident cestuje soukromým letadlem, musí se počítat s tím, že na palubě bude potřeba také místo pro ochranku. Je to jedna z věcí, které je nutné při plánování letu zohlednit.
Ochranná služba si musí zajistit dopravu a ubytování tak, aby byla prezidentovi skutečně nablízku. Není možné, aby policisté bydleli někde dvě hodiny jízdy od místa, kde se chráněná osoba nachází, a v případě potřeby se k ní složitě přesouvali. Buď zázemí zajistí hostitel, který prezidenta pozval, nebo si je ochranná služba obstará vlastní cestou.
Pokud jde o celkové náklady na cestu, je zcela legitimní ptát se, jak byla doprava prezidenta tam a zpět zajištěna. Právě doprava bývá jednou z největších položek soukromé dovolené. A není to jen otázka nákladů na prezidenta samotného, ale také na lidi, kteří ho musejí doprovázet a zajišťovat jeho ochranu.
Může prezident ochranku na dovolené odmítnout? Třeba když chce cestovat úplně soukromě a mít klid?
Chráněná osoba má určitou možnost ochranu odmítnout, ale je to velmi komplikovaná a citlivá záležitost. Vztah mezi chráněnou osobou a ochrannou službou je založený na důvěře. V praxi se podobné kroky běžně nedělají, protože by mohly komplikovat práci celé řadě lidí, kteří se starají o bezpečnost hlavy státu.
Pokud prezident cestuje vozem ochranné služby, nemůže jednoduše říct, že ochranu nechce, a přitom dál využívat tento vůz. Pokud by se rozhodl jet vlastním vozem a ochranu odmítl úplně, bylo by nutné tuto skutečnost řádně komunikovat také se státem, do kterého cestuje.
Ten musí vědět, že na jeho území pobývá hlava jiného státu a že odmítla osobní ochranu. Jinak by mohl automaticky předpokládat, že se o bezpečnost prezidenta stará česká ochranná služba. Pokud by prezident naopak o ochranu v zahraničí požádal, místní bezpečnostní složky by ji mohly zajistit podle příslušných pravidel.
Je to tedy mnohem komplikovanější, než si představit, že prezident na dovolené jednoduše řekne: „Dneska už mě nehlídejte.“
A co když chce prezident během dovolené podniknout něco, co ochranka považuje za nebezpečné? Může mu říct, že tam nesmí?
Ochranná služba musí vždy zohledňovat, že chráněná osoba je také člověk, který má vlastní vůli a chce si svůj čas užít. Pokud se prezident rozhodne pro nějakou aktivitu, u níž ochranka vidí bezpečnostní riziko, měla by mu své pochybnosti sdělit a doporučit bezpečnější řešení.
Záleží ale také na vztahu mezi chráněnou osobou a její ochranou. Zažil jsem případy v zahraničí, kdy ochranná služba prezidentovi doporučila, aby si v kavárně nesedal na určité místo, protože ho vyhodnotila jako rizikové. Chráněná osoba se přesto rozhodla jinak a přesunula se jinam.
Ochranka má své povinnosti a musí upozorňovat na rizika. Neznamená to však, že prezident přestává rozhodovat o vlastním programu. Vždy záleží na konkrétní situaci, povaze rizika i na tom, jak chráněná osoba doporučení své ochrany přijímá.
Musí prezident říkat, kam jede?
Musí prezident předem oznámit, kam jede na dovolenou, na jak dlouho a kde bude pobývat?
Žádná právní norma prezidentovi nenařizuje, aby s velkým předstihem deklaroval, kde bude trávit dovolenou. To je potřeba říct jasně. Současně ale platí, že pokud prezident pobývá na území jiného státu, je vhodné, aby příslušné instituce o jeho přítomnosti věděly. Je to otázka zdvořilosti, bezpečnosti i případné další komunikace.
To ale neznamená, že musí být veřejně oznámen každý detail jeho programu nebo jména všech lidí, kteří s ním cestují. Informování zahraniční strany a informování české veřejnosti jsou dvě různé věci. Zastupitelský úřad může příslušné instituce informovat o tom, že se prezident na jejich území nachází, aniž by se z toho automaticky stala oficiální návštěva.
Je také třeba počítat s tím, že některé země na přítomnost cizí hlavy státu reagují po svém. Mohou nabídnout pomoc, připravit přivítání nebo zajistit určité zdvořilostní služby. Prezident přitom mohl původně zamýšlet pouze soukromý pobyt.
Takže soukromá dovolená se může vlastně snadno změnit v téměř oficiální návštěvu…
Ano, může se to stát. Pokud se zahraniční představitelé dozvědí, že na jejich území pobývá hlava jiného státu, mohou mít potřebu nabídnout jí určité služby nebo jí připravit přijetí odpovídající jejímu postavení. Pro ně je někdy rozdíl mezi soukromou cestou a oficiální návštěvou méně zřetelný, než by se mohlo zdát.
Už v minulosti se stávalo, že se hlavy států snažily cestovat inkognito. Tomáš Garrigue Masaryk například ve 20. letech odjel soukromě do Egypta, aby navštívil tamní památky. Používal pseudonym pan Marsdale, jenže egyptská strana poměrně rychle zjistila, kdo ve skutečnosti přijel. Následně pro něj připravila přijetí odpovídající hlavě státu a nabídla mu setkání s králem.
Masaryk přitom původně cestoval soukromě. Jakmile se ale rozkřiklo, že je v zemi, bylo pro hostitelskou stranu přirozené nabídnout mu něco, co odpovídalo jeho postavení. Podobné situace ukazují, že ani soukromá cesta hlavy státu nemusí zůstat čistě soukromou záležitostí.
Do jaké míry lze dnes prezidentskou dovolenou udržet v soukromí? Co se děje, když se informace o pobytu dostane na veřejnost?
Už v minulosti používaly hlavy států pseudonymy a snažily se cestovat tak, aby nebyly rozpoznány. Často se ale ukázalo, že jejich identitu stejně nikdo dlouho tajit nedokázal. V dnešní době, kdy jsou lidé zvyklí fotografovat a sdílet dění na sociálních sítích, je to ještě složitější.
Pokud prezident cestuje do zahraničí, může se stát, že ho někdo pozná nebo že se informace o jeho pobytu objeví v médiích. Potom musí prezidentská kancelář reagovat na otázky týkající se cesty a případně vysvětlovat její okolnosti.
Známe případy, kdy se dovolená hlavy státu stala politickou kontroverzí?
V Evropě jsme viděli několik případů, kdy se dovolená nebo soukromé cesty hlavy státu staly součástí širší kontroverze. Německý prezident Christian Wulff čelil aféře spojené s výhodami, které měl získat v době, kdy působil jako předseda vlády Dolního Saska. Mezi diskutovanými okolnostmi byly i náklady na dovolenou a další výhody pro něj a jeho manželku. Aféra nakonec přispěla k jeho rezignaci.
Dalším příkladem je španělský král Juan Carlos. Jeho lovecká cesta do Botswany v roce 2012 vyvolala otázky ohledně financování a kritiku králova jednání v době ekonomických problémů země.
Kdy se z pohostinnosti stává problém
Může prezident přijmout na cestě např. pozvání do soukromé vily nebo využít pohostinnost podnikatele, který může mít obchodní či politické zájmy? Kde končí ta běžná diplomatická laskavost a začíná problém?
Prezident musí být v takových situacích velmi obezřetný. Může se stát, že ho jiná hlava státu pozve do své rezidence a nabídne mu ubytování. To je v mezinárodních vztazích poměrně běžná věc a samo o sobě to nemusí představovat problém.
Jiná situace nastává, pokud podnikatelský subjekt nabídne, že zaplatí dovolenou prezidentovi, jeho manželce nebo celé rodině. To už může být základem budoucího skandálu. Prezident musí přemýšlet nejen o tom, zda nabídku přijímá v dobré víře, ale také o tom, jak může být celá situace vnímána navenek.
Změnila se v tomto směru situace s přímou volbou prezidenta?
Ano. V době přímé volby prezidenta je potřeba vnímat také otázku financování volební kampaně. Pokud existuje možnost, aby kandidáti přijímali podporu od různých sponzorů, musí být obezřetní v tom, od koho peníze nebo výhody přijímají.
Některé věci se mohou vrátit až později a stát se předmětem veřejné kontroverze. U soukromých cest je proto důležité pečlivě rozlišovat mezi běžnou pohostinností a výhodou, která může vyvolat pochybnosti o nezávislosti hlavy státu.
Jak se k dovoleným stavěli prezidenti, se kterými jste pracoval? Václav Klaus často jezdil třeba lyžovat. Miloš Zeman pak trávil dovolené převážně v Česku, např. na člunu na Vysočině.
To, že prezidentem jste pořád, je základní princip, který jsem zmiňoval už na začátku. Nemůžete jednoduše říct, že od určité hodiny přestáváte být hlavou státu a stáváte se soukromou osobou, na kterou se už nic nevztahuje. Právě proto je prezident chráněn nepřetržitě, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Každý prezident má vlastní zvyklosti, rodinné zázemí i představu o tom, jak chce volný čas trávit. Základní princip se ale nemění. Prezidentem jste i ve chvíli, kdy si chcete odpočinout.
A co se tedy týče Klause a Zemana?
Miloš Zeman trávil dovolené převážně v České republice. Jeho pohyb tedy nebylo nutné řešit stejným způsobem jako u prezidenta, který odjíždí na delší dobu do zahraničí.
Informace o jeho dovolené se často objevovaly ve chvíli, kdy odjížděl, a bylo tak zřejmé, že bude nějakou dobu mimo běžný program. Nebylo to nutně oznámení s velkým předstihem, ale veřejnost se dozvěděla, že prezident odpočívá v Česku.
Také Václav Klaus trávil dovolené převážně doma, například v Lánech. Zámek v Lánech byl přitom od počátku spojen s představou, že prezident bude mít zázemí mimo Prahu, kde může pobývat soukroměji, ale zároveň zůstane v dosahu potřebných služeb.
Postupně se tam vybudovalo další centrum prezidentské kanceláře, které umožňovalo, aby prezident nebyl neustále v hlavním městě, a přesto měl potřebné pracovní zázemí.
Když se na závěr podíváme na debatu kolem současné dovolené Petra Pavla, co by podle vás mělo být pro veřejnost podstatné?
Je pochopitelné, že se lidé ptají na financování dopravy a na náklady, které soukromá cesta hlavy státu přináší. Doprava tam a zpět bývá jednou z největších položek. Nejde přitom jen o samotného prezidenta, ale také o ochrannou službu, která ho doprovází.
Pokud prezident cestuje soukromým letadlem, musí se počítat i s místem pro ochranku. Jestliže s ním cestuje také manželka, je třeba zohlednit její ochranu. Počet lidí, které je nutné přepravit, tak může být výrazně vyšší, než by se na první pohled zdálo. K tomu je potřeba připočítat ubytování a další logistické náklady.
Zároveň je důležité vnímat, že prezidentská funkce se s přímou volbou proměnila. Veřejnost sleduje nejen volební kampaň, ale i samotný výkon úřadu a očekává vysokou míru transparentnosti. S tím musí počítat každý, kdo se rozhodne o prezidentský úřad usilovat.
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