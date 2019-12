Pražský vrchní soud povede Luboš Dörfl. Zeman ho vyzval ke zkrácení soudních řízení

Prezident Miloš Zeman jmenoval předsedu ústeckého krajského soudu Luboše Dörfla do čela Vrchního soudu v Praze. Dörfl funkci převezme 2. ledna a nahradí Jaroslava Bureše, kterému končí sedmileté funkční období. Dörfl zvítězil ve výběrovém řízení, do nějž se přihlásili dva zájemci. Druhým uchazečem byl místopředseda pražského vrchního soudu Jan Sváček, který ale odstoupil.

Zeman při jmenování Dörfla uvedl, že se ve výběrovém řízení střetly dvě výrazné osobnosti a že váhal, zda má potvrdit rozhodnutí výběrové komise. "Ale doktor Sváček mi usnadnil situaci tím, že odstoupil od další kandidatury a vyjádřil přání s vámi spolupracovat. Takže doufám, že vytvoříte dobrý tandem a že mezi vámi nebudou zbytečné rozpory," řekl prezident.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) dříve uvedla, že výběrová komise se pro Dörfla rozhodla jednoznačně. Ministryně vyzdvihla jeho řídicí schopnosti, dovednost komunikovat s lidmi i jasnou vizi ohledně vedení vrchního soudu. Řekla, že se mu podařilo stabilizovat nejen krajský soud, ale také pozitivně ovlivnit stav celé severočeské justice.

V říjnu schválila Dörflovu nominaci vláda. V justičních kruzích se spekulovalo o tom, že Zeman do funkce upřednostňoval Sváčka. Sváčkovi dříve někteří politici a aktivisté vyčítali to, že zatajoval informace o své komunistické minulosti nebo že navrhoval do funkcí soudců problematické lidi. V minulosti působil jako poradce prezidenta Václava Klause. Zeman nyní řekl, že nemá vůči Dörflovi žádné osobní antipatie.

Prezident při jmenování také vyjádřil přání, aby Dörfl v nové funkci přispěl ke zkrácení soudních řízení v Česku. Připomněl v této souvislosti případ bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové souzené kvůli údajně nevýhodnému nákupu letadel CASA, který ani po deseti letech nedospěl k pravomocnému rozsudku.

Dörfl vystudoval práva na Univerzitě Karlově. V justici pracuje nepřetržitě od roku 1993, kdy nastoupil jako justiční čekatel. Soudit začínal u Okresního soudu v Nymburce, kterému pak od roku 1998 šéfoval. O sedm let později přešel ke středočeskému krajskému soudu, kde byl místopředsedou. Dva a půl roku působil u pražského vrchního soudu, od roku 2014 pak začal řídit Krajský soud v Ústí nad Labem.

Předsedu vrchního soudu jmenuje prezident na návrh ministra spravedlnosti. Rozhodnutí vyžaduje spolupodpis premiéra nebo pověřeného člena vlády.