Prezident chce na obranu příští rok víc než dvě procenta HDP

Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco víc než dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), jinak bude vzhledem k závazkům přijatým v Haagu do roku 2035 vznikat deficit v obranných výdajích na další roky. Novinářům to ve čtvrtek řekl prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) oznámil po středečním jednání s šéfkou resortu financí Alenou Schillerovou (ANO), že obrana plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP. Uvedl, že tak splní závazek NATO.
Prezident ve čtvrtek řekl, že dvě procenta bylo minimum ještě nedávno. "Dnes už bychom měli být o nějaké desetiny výš," řekl. Předpokládá o tom ještě diskusi. "Já jsem připraven se zúčastnit jednání vlády, kde se obranné výdaje budou projednávat, protože to není pouze o tom procentu, je to o věcné náplni. To znamená, jakým způsobem budeme zvyšovat připravenost naší armády, jak bude pokračovat modernizace," řekl Pavel.
K jednáním o návrhu státního rozpočtu na příští rok prezident řekl, že je stále vnímá jako pracovní. "Ze všech výstupů zatím zaznívá, že není možné prezentovat konkrétní čísla, takže je i předčasné dělat nějaké závěry," uvedl. Předpokládá, že až bude mít rozpočet konkrétní kontury, bude zveřejněný.
"Teprve potom asi bude prostor podívat se na to, do jaké míry jsou nebo nejsou naplněné priority, které si sama vláda stanovila," uvedl a dodal, že vítá konzultaci s jakýmkoliv ministrem. "Abychom se vyhnuli vyjadřování nesouhlasu případně výhrad, v okamžiku, kdy už je legislativa hotová," řekl.
Pavel je ve čtvrtek na druhé oficiální návštěvě v kraji, poprvé přijel v červnu. Na programu má během dne kromě české technologické firmy Racom návštěvu výrobce lyží Kästle CZ. Obě společnosti sídlí v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Jednodenní cestu zakončí prezident na zámku Maleč setkáním se zástupci Asociace majitelů hradů a zámků. Minulou neděli prezident s manželkou Evou soukromě navštívil Telč na Jihlavsku, kde se pozdravil i s návštěvníky tradičního festivalu Prázdniny v Telči.
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