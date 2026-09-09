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Domácí

Prezident by si mohl od ledna přilepšit. Jeho plat má nově přesáhnout 400 tisíc korun

ČTK
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Platy vrcholných politiků by mohly vzrůst od ledna o pět procent, pokud vládní koalice neprosadí v Parlamentu zmrazení odměn. Prezident republiky by vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně.

Prezident republiky by podle výpočtu ČTK z nynějších pravidle bral od ledna 402 400 korun. Nárůst by představoval 19 200 korun měsíčně.
Prezident republiky by podle výpočtu ČTK z nynějších pravidle bral od ledna 402 400 korun. Nárůst by představoval 19 200 korun měsíčně. Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz – Viet Tran
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Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 korun na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 na 120 700 korun. Vyplývá to z výpočtu ČTK ze současného znění platového zákona.

Koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla loni v listopadu na začátku nového volebního období pětileté zmrazení platů vrcholných politiků od letošního ledna. Předlohu vládní tábor ale dosud neprosadil. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) chce, aby se Sněmovna začala zmrazením platů zabývat tento měsíc.

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Prezident republiky by podle výpočtu ČTK z nynějších pravidle bral od ledna 402 400 korun. Nárůst by představoval 19 200 korun měsíčně. Místopředsedové parlamentních komor a ministři by dostávali 230 300 korun za měsíc místo letošních 219 300 korun. Odměna místopředsedy vlády by vzrostla o 13 200 korun na 278 300 korun.

Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací by si příští rok polepšili o 8100 korun na 169 900 korun měsíčně. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů by vzrostl o 6900 korun na 145 300 korun.

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Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Příští rok, pokud by se pravidla nezměnila, by se však mělo při výpočtu opět použít ohraničení meziročního růstu platové základy nejvýše o pět procent, jak je stanovila loňská novela platového zákona.

Bez ohraničení růstu základny by vzrostly platy vrcholných politiků o zhruba 14,3 procenta. Výši platové základny vydává koncem roku ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vrcholným politikům by od ledna spolu s platy vzrostly rovněž měsíční náhrady. Například prezident republiky by na ní měl 262 700 korun a jeho manželka 111 800 korun. Paušální náhrada premiéra by podle výpočtu z platného zákona činila 41 400 korun a ministra 33 600 korun.

Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 17 900 korun, cestovní náhrada by představovala 44 800 až 67 100 korun podle vzdálenosti bydliště. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 64 900 korun.

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Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 202220232024202520262027 - předběžný údaj
Prezident274.500302.700 (321.000)341.200341.200365.000383.200402.400
Předseda parlamentní komory a premiér221.200243.800 (258.600)274.800274.900294.000308.700324.100
Místopředseda vlády189.900209.400 (222.000)236.000236.000252.400265.100278.300
Místopředseda parlamentní komory a ministr157.100173.200 (183.700)195.300195.300208.900219.300230.300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115.900127.800 (135.600)144.100144.100154.100161.800169.900
Poslanec a senátor82.40090.800 (96.300)102.400102.400109.500115.000120.700

Zdroj: Zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu v aktuálním znění, předběžný údaj Českého statistického úřadu o loňské průměrné mzdě v národním hospodářství; výpočet ČTK.

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