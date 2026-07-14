Prezident a premiér mají být schopni komunikovat i přes názorové rozdíly, míní Pavel

Přes názorové rozdíly by prezident a premiér měli být schopni spolu normálně komunikovat. Odlišný názor neznamená nepřátelství, řekl v úterý novinářům prezident Petr Pavel v Lánech. Reagoval tak mj. na to, že premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl jeho nabídku na obnovení schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice.
Prezident nepovažuje za šťastné, když spolu představitelé státu komunikují přes média, na víkendová vyjádření premiéra proto v úterý obšírněji reagovat nechtěl. "Já si myslím, že bychom si měli být vědomi, jaké posty zastáváme, že je nezastáváme sami za sebe, ale ve prospěch občanů téhle země. A i přes názorové rozdíly bychom měli být schopni spolu normálně komunikovat. Protože rozdílný názor neznamená, že jsme nepřátelé," řekl Pavel.
Rozdílný názor podle něj znamená prostě jiný pohled na věc. "Teď je to jenom věcí diskuse, jak se domluvit na tom, který přístup, který pohled bude lepší pro tuto zemi," dodal prezident.
Vztahy mezi prezidentem a vládou se vyostřily už na začátku letošního roku. V lednu Pavel zrušil plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů poté, co se ani po hodinovém odkladu nedostavili premiér Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka, kteří byli na jednání vlády. Následně se společná jednání nejvyšších ústavních činitelů neobnovila a komunikace mezi Hradem a vládou se omezila především na přímá jednání prezidenta s premiérem. Rozpory mezi oběma stranami následně prohloubil spor o vedení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře.
Vláda původně s účastí prezidenta republiky na summitu nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnila. Babiš ve videu na facebooku o víkendu uvedl, že Pavlova účast na summitu byla ostuda. "Dopadlo to, jak jsem říkal - ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné," řekl k prezidentově účasti.
Slovenský prezident Peter Pellegrini v pondělí v rozhovoru pro televizi TA3 řekl, že spojenci se o spor mezi českými představiteli skutečně zajímali. "Bylo to předmětem různých vtipů a poznámek ostatních lídrů. Nechápali, jak je možné, že vedoucím delegace je premiér a prezident tam sedí za ním jako ministr," řekl Pellegrini.
Pavel tento týden na summitu NATO novinářům řekl, že navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů. "Proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně," sdělil Babiš České televizi.
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