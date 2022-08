Pryč s okupanty! Dramatické snímky roku 1968 z Ostravy, Brna či Plzně a současnost

Silný vítr v neděli zastavil kabinovou lanovku na Sněžku. Mimo provoz se ocitly spodní i horní úsek. Provoz lanovky na Sněžku je možný do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině, uvedli na webu správci lanovky. Podle dat měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu Sněžky měl vítr v nárazech rychlost téměř 100 kilometrů v hodině.

Teplota na Sněžce v neděli ráno klesla pod sedm stupňů Celsia a do 11:00 stoupla jen o jeden stupeň. Pocitová teplota však byla kvůli větru výrazně nižší a dopoledne se pohybovala kolem dvou stupňů. Dopoledne na hřebenech Krkonoš slabě pršelo, například na Luční boudě od rána spadly skoro čtyři litry vody na metr čtvereční.

Sněžka s výškou 1603 metrů má z hlediska meteorologie v Krkonoších výjimečné postavení. "Je to v podstatě tyč vystrčená do volné atmosféry. Už na Luční boudě jsme oproti Sněžce na polovičních hodnotách (rychlosti větru)," uvedli dříve meteorologové. Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce považováno za arktické a velehorské. Lanovka na Sněžku je v letní sezoně v provozu od 08:00 do 19:00.