Přesuny ve vládě. Blíží se Petříčkův konec na zahraničí, nahradit ho má Zaorálek

V čele ministerstva zahraničí by měl skončit poražený protivník Jana Hamáčka ve volbě předsedy ČSSD Tomáš Petříček. Uvedl to server Lidovky.cz. Do funkce se podle jeho zdrojů vrátí Lubomír Zaorálek, kterého v čele ministerstva kultury vystřídá poslanec ČSSD Jan Birke.

Informaci serveru Lidovky.cz potvrdily i tři zdroje Deníku N. Jeden z Hradu a dva z vedení sociální demokracie. Hamáček před necelými třemi týdny odmítl spekulovat o tom, zda s Petříčkovým odvoláním čeká na dobu po sjezdu a výsledek hlasování delegátů. "Na to odpovím po sjezdu, pokud to bude relevantní. Počkejte si na tiskovou konferenci nově zvoleného vedení ČSSD," řekl tehdy. Související Dostanu ČSSD do Sněmovny, nebudu spát, sliboval Hamáček po zvolení předsedou V pátek však zopakoval další tehdejší prohlášení, že o změnách by se nejdříve dozvěděl příslušný ministr. "Platí, co jsem říkal. Že kdybych měl k nějakému ministrovi výhrady a chtěl bych změnu, tak to řeknu jemu a nebudu to vzkazovat přes média," uvedl Hamáček. Je podle něj také potřeba počkat, až bude u konce kompletní volba vedení. Doplnil, že žádnému ministrovi "bianco šek" do voleb nedává. Média záhy přišla se zprávou, že podle zákulisních informací se blíží Petříčkův konec na pozici ministra zahraničí. Zdroje Seznam Zpráv uvedly, že ČSSD si začala v nedávné době vypracovávat průzkumy týkající se jejich předních představitelů a Petříček v nich nedopadl nejlépe. "Potřebujeme nalákat levicové voliče z pražských sídlišť. Lidé, kterým je Tomáš Petříček sympatický, ČSSD stejně volit nebudou," řekl anonymní zdroj redakci. Jedná se o spolupráci se Zelenými ČSSD podle Hamáčka čekají další jednání o volební spolupráci se Zelenými. Také v tomto případě nechce nic vzkazovat přes média. "My si sedneme a budeme hovořit, jaké jsou možnosti spolupráce. Nijak nezastírám, že diskuse v sociální demokracii je složitá," uvedl. Hamáček v kandidátské řeči delegátům pátečního sjezdu ČSSD řekl, že strana musí prosazovat smysluplnou a šetrnou zelenou politiku. Odmítá ale zelený aktivismus vedoucí k nesmyslným zákazům. Spolupráci se Zelenými jednotlivým regionům vnucovat nechce. "Jsou regiony, které o tom přesvědčené nejsou. Musíme to vzít v úvahu," prohlásil později na tiskové konferenci.