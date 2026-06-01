Přesun vládních agend je definitivní, odbyl Babiš masivní kritiku

Kabinet se v pondělí už nebude vracet k jednání o přesunu agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod čtyři ministerstva. Rozhodnutí z minulých dvou týdnů je definitivní. Na tiskové konferenci k problematice drog to v pondělí řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Experti navrhovali místo převodu vznik sekce lidských práv v úřadu vlády a samostatné Národní agentury pro problematiku závislostí po vzoru Národní sportovní agentury.
„Nebudeme to řešit. Změna je dořešená... Žádná z agend není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní,“ uvedl Babiš.
Vláda předminulé pondělí schválila na návrh Babiše a vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky do čtyř ministerstev. Přemístit by se mělo i zázemí osmi vládních rad. Experti záměr kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Žádali vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější. Odborníci mluví o oslabení a rozbití agend. Varují před dopady.
Kabinet minulé pondělí záměr mírně upravil. Původně se mělo přesouvat asi šest desítek pracovníků odborů a oddělení. Premiér v neděli ve svém videu na sociálních sítích uvedl, že se na ministerstva přemístí 48 úředníků. Část by měla zůstat v nové kanceláři zmocněnkyně, která ve Strakově akademii vznikne. V minulých dnech Babiš několikrát zopakoval, že vládní rady se nepřemisťují, dál se budou scházet ve Strakově akademii a on jim bude předsedat. Tím je podle něj zajištěna nadresortnost.
„Nechápu, jak už to mám vysvětlit. Když byla rada, tak jsem tam byl sám. Žádný ministr tam nebyl, i když jsou členové. Už nevím, jak to mám říct,“ řekl předseda vlády. Podle něj se po přesunu agend všichni ministři začnou rad účastnit.
Minulý týden se mělo uskutečnit jednání osmi zástupců lidskoprávních rad s Babišem a Barthou. Vedoucí úřadu nakonec na setkání pozvala desítky expertů na problematiku lidských práv i závislostí. Část z nich zasedání opustila předčasně. Označili ho za frontální přednášku, šaškárnu, absurdní divadlo, frustrující, smutné či bez odborných podkladů a analýz. Zástupci lidskoprávních rad navrhovali, aby místo přesunu vznikla v úřadu vlády sekce lidských práv, kterou by řídil vrchní ředitel či ředitelka. Mohl by současně působit i jako zmocněnec pro lidská práva, jako tomu bylo v minulých letech.
Druhou variantou je přemístit jen vyřizování a vyplácení dotací na ministerstva. Třetí návrh se týká změny jednacího řádu tak, aby vládní zmocněnec či zmocněnkyně mohli předkládat návrhy zákonů, které se vážou k lidským právům. Experti na závislosti prosazují vznik samostatné agentury, kam by se protidrogová politika převedla.
Podle vládní zmocněnkyně a šéfky poslanců ANO Taťány Malé premiér na jednání minulý týden přislíbil, že návrhy posoudí. Výsledek měl sdělit do pondělí.
Mohlo by vás také zajímat: “Nechceme stát ve frontě”. Happening iniciativy Česko, funguj! proti návrhu novely zákona o státních zaměstnancích
Dohra bitcoinové kauzy. Žalobkyně odvolaná z vyšetřovacího týmu rezignovala
Státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila v pondělí dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. V něm zkritizovala současné fungování Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
Ve sporu o vyplacené výživné musí otec žalovat dceru, rozhodl Nejvyšší soud
Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání muže, jenž se s bývalou partnerkou soudil o 78 tisíc korun výživného. Tvrdí, že na společnou dceru platil o dva roky déle, než musel, protože mu matka neřekla, že zletilá dcera už nestuduje. NS ve shodě s jihočeskými soudy dospěl k závěru, že otec měl žalovat dceru, nikoliv její matku. Rozhodnutí je dostupné v databázi soudu.
Okamurova SPD může přijít o svou eurostranu. Úřad proti ní „nalezl důkazy“
Evropský úřad zahájil proces, který může odebrat straně Evropských suverénních národů (ESN) status eurostrany. Mezi členy ESN patří i česká Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury nebo Alternativa pro Německo (AfD). Pokud by došlo k vyškrtnutí strany z registru, mohlo by to jejím členům zkomplikovat kampaň v evropských volbách nebo například koordinaci s ostatními stranami v ESN.
ŽIVĚ USA zaútočily na radarové stanice v Íránu, ten reagoval útokem na leteckou základnu
Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle nich agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy naopak uvedly, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu. V pondělí o tom informovala agentura Reuters.
Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34 milionů korun
Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci Galerie Kodl.