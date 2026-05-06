„Přestaňte vymýšlet lži.“ Babiše vytočil dotaz na sněm sudetských Němců

Zatímco ještě v únoru premiér Andrej Babiš po jednání s bavorským premiérem Markusem Söderem novinářům řekl, že Sudetoněmecký sjezd v Brně je občanskou iniciativou, kterou jeho vláda neřeší, nyní zjevně ustupuje koaliční SPD Tomia Okamury. Ten by totiž jinak téma neprosadil na jednání dolní komory. A Babiš nyní tvrdí, že o sjezdu se Söderem nejednal.
„Přestaňte lhát a vymýšlet lži. V životě jsem se Söderem o tom nemluvil.“ Tak zní reakce premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na dotaz redakce Aktuálně.cz, který se týkal jeho únorového jednání s předsedou Bavorské vlády Markusem Söderem v Mnichově. Zatímco tehdy totiž Babiš glosoval plánovaný sjezd sudetských Němců v Brně smířlivě, nyní dává od akce ruce pryč – zjevně pod tlakem svých koaličních partnerů.
„My to bereme jako občanskou iniciativu… my to jako vláda neřešíme,“ reagoval v únoru Babiš na dotaz novinářů, zda se kabinet chystá na akci vyslat svého zástupce. Zprávu zveřejnila agentura ČTK 9. února s tím, že se proti konání sjezdu v Brně staví vládní strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Premiér tehdy také řekl, že sjezd do té doby nebyl předmětem koaličních jednání.
A když mu redakce Aktuálně.cz připomněla výstupy z tehdejší tiskové konference, která se uskutečnila bezprostředně poté, kdy spolu bavorský a český premiér jednali a následně po boku vystoupili před novináři, podrážděně opáčil, že se k plánovanému sjezdu vyjádřil pouze kvůli tomu, že na to byl dotázán. „Tak pokud umíte česky, byl to někoho dotaz na tiskovce, jak čtu. Spolu jsme o tom nemluvili,“ zdůraznil Babiš.
Byť se to jeví jako stěží představitelné - ostatně Söder novinářům řekl, že do Brna na sjezd pravděpodobně dorazí - je to jedna z možností. Jisté ale naopak je, že o akci v těchto dnech jednají poslanci. Přitom ještě před několika dny to vypadalo tak, že téma sudetoněmeckého landsmanšaftu sice stále umí rozvířit emoce některých lidí, avšak na půdu dolní komory v roce 2026 nepatří.
Jenomže poté, co ho do centra dění vytáhla Okamurova SPD, čemuž přitakali i exprezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus, měl podle informací Aktuálně.cz celý spor doputovat až na stůl premiéra. V zákulisí lze přitom zaslechnout, že Babiš pak svým poslancům nařídil, aby se k celé věci pokud možno vůbec nevyjadřovali. Čehož se také v úterý na plénu důsledně drželi. Pokud už někdo z největší vládní strany promluvil, učinil tak spíš opatrně – určitě nezaujal jasnou pozici.
Zároveň ale platí, že bez hlasů hnutí ANO by se bod vůbec nedostal na pořad jednání. Z debaty se nakonec stala několikahodinová noční bitva. Bez tichého souhlasu Babiše by ale podobně vyhrocené jednání jen těžko dostalo takový prostor. Podle informací redakce v tom sehráli svou roli také Motoristé v čele s Petrem Macinkou, kteří měli spíše zdrženlivého premiéra oblomit. Babiš, který se z jednání omluvil stejně jako Macinka, na plénu nevystoupil. Hlavní přestřelka tak nakonec proběhla mezi SPD a opozičními stranami.
Na celé šlamastyce lze ilustrovat, jak se za posledních deset let proměnila politická pozice hnutí ANO. Sudetští Němci budou mít sjezd od 22. do 25. května. Do Brna je pozvali loni zástupci festivalu Meeting Brno, což je akce, kterou v začátcích podpořil tehdejší primátor Brna z hnutí ANO Petr Vokřál. Dokonce v roce 2016 převzal v Mnichově Cenu Wenzela Jaksche. Dostal ji za svůj podíl na Roku smíření, tedy sérii akcí, které v roce 2015 připomněly 70. výročí konce druhé světové války.
Jeden ze zakladatelů festivalu Meeting Brno David Macek v rozhovoru pro Aktuálně.cz připomněl, že akce rozvíjí právě odkaz brněnského Roku smíření 2015. „Od roku 2016 přijíždí každoročně několik autobusů našich sudetoněmeckých krajanů na Pouť smíření. V roce 2025, při příležitosti 80. výročí konce války a poválečných událostí, jsme se jako spolek rozhodli pozvat Sudetoněmecké krajanské sdružení, aby své 76. výroční setkání o svatodušních svátcích uskutečnilo poprvé na našem území,“ vysvětluje Macek.
Letošní rok totiž organizátoři festivalu podle něj považují za přirozené vyústění jejich dosavadní práce na prohlubování česko-německých vztahů. „Sudetoněmecké krajanské sdružení pod vedením Bernda Posselta se výslovně vzdalo majetkových nároků a jednoznačně se distancuje od jakýchkoliv nacionalistických tendencí. Na jeho setkání nemá přístup německá AfD a navzdory tomu, co v těchto dnech opakovaně zaznívá od některých českých politiků, není jeho součástí ani radikální organizace Witikobund, která byla již dříve vyloučena.“
Macek má také za to, že jsou sudetoněmečtí krajané na základě své vlastní historické zkušenosti pevnými spojenci proti všem formám nacionalismu v současné Evropě. „Evropa dnes potřebuje mír, přátelství mezi národy a prohlubování integrace tam, kde to dává smysl, aby obstála tváří v tvář aktuálním globálním výzvám,“ uzavírá a zve českou veřejnost na letošní festival. Zvláště pak na poslední symbolický kilometr Pouti smíření, který se uskuteční 23. května od 16.30 hodin.
Sjezdem sudetských Němců v Brně se před několika týdny zabývalo také zastupitelstvo jihomoravské metropole. Po dlouhé rozpravě, ve které vystoupil například dramatik Milan Uhde, zástupci festivalu Meeting Brno nebo řada občanů a občanek, přijalo zastupitelstvo usnesení, které mimo jiné bere na vědomí nedotknutelnost Benešových dekretů ze strany Sudetoněmeckého krajanského sdružení, stejně jako omluvy a vyjádření lítosti jejich zástupců nad spáchanými zločiny nacionálního socialismu.
Primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS tehdy zdůraznila, že oživování nacionalistických přízraků minulosti není cestou pro dnešek – a už vůbec ne pro budoucnost. „Ta se musí z historie poučit, nikoli ji překrucovat a zneužívat. Konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně na pozvání organizátorů Meeting Brno vnímám jako další důležitý krok ke spolupráci a vzájemnému porozumění. Ke smíření, jako se Brno zavázalo v deklaraci již před jedenácti lety,“ zdůraznila Vaňková.
Součásti usnesení, které nyní ve sněmovně navrhla SPD, je výzva, aby organizátoři této akce, zejména spolek Meeting Brno, a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení od jejího konání na území České republiky upustili. To se ale podle informací redakce nestane – bez ohledu na to, zda se národoveckým proudům české politiky, mezi které už zjevně patří také hnutí ANO, podaří usnesení v dolní komoře schválit.
