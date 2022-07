Požár v Českém Švýcarsku hasí dva vrtulníky a letadlo. S ohněm bojuje přes sto hasičů

Více než sto hasičů v pondělí od rána zasahuje u požáru lesa mezi Hřenskem a Pravčickou bránou v Národním parku České Švýcarsko. Zásah pokračuje druhým dnem. V místě platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. S plameny bojují také dva vrtulníky a letadlo hasičské služby. Požár se dál nešíří, uzavřena ale zůstává pro veřejnost Edmundova soutěska, řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Les hoří v Malinovém dole od nedělního rána. Původní ohnisko mělo v neděli odpoledne zhruba tři hektary, hasiči ho dostali pod kontrolu. Později se však oheň rozšířil přes silnici do další části lesa. Z preventivních důvodů proto hasiči evakuovali výletníky ze soutěsek a turistickou atrakci pro veřejnost uzavřeli.

"V tuto chvíli je možno říct, že máme oheň po obou obvodech silnice pod kontrolou," uvedl Marvan. Škoda, kterou oheň na lesním porostu zatím napáchal, známá není. Prozatím není ani jasné, co požár způsobilo. Policejní mluvčí Eliška Kubíčková řekla, že je zásah zatím v plné kompetenci hasičů a policie poskytuje potřebnou součinnost.

😉😎 díky za pomoc! pic.twitter.com/R3sWjctYxL — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 24, 2022

Zásah má dopad nejen na turisty, ale také na místní obyvatele a podnikatele. "Pro místní je situace stresující, zejména mají problémy hoteliéři, kterým požár komplikuje podnikatelskou aktivitu," sdělil v pondělí mluvčí správy parku Tomáš Salov. V médiích se objevila informace, že by ve Hřensku neměla téct voda, místostarosta obce Robert Mareš uvedl, že šlo o mýlku.

Návštěvníci, kteří míří do Hřenska nebo na Pravčickou bránu a nemají o požáru informace, jsou podle Salova postaveni před úkol se v nastalé situaci zorientovat. V jindy turisty obléhaném Hřensku je podle něj dnes ale jen několik desítek lidí, kteří nejspíš přišli kvůli zásahu hasičů. Vrtulníky totiž přelétávají přímo nad obcí a vodu nabírají do vaků v Labi, které obcí protéká.

Edmundova soutěska je podle Salova uzavřena z bezpečnostních důvodů. Soutěsku oheň nezasáhl, hoří nad ní a tak i kvůli přeletům vrtulníků a letadla není možné, aby se tam turisté pohybovali. Pro veřejnost je uzavřená také Mlýnská cesta z Mezné a silnice z Hřenska do Mezné. Silnice do Hřenska z Mezné je uzavřená jak pro automobily, tak pro pěší. "Což má za následek, že návštěvníci se dostanou k Pravčické bráně z Hřenské strany pouze autobusem," řekl mluvčí.

Z Mezní louky se k Pravčické bráně dostanou návštěvníci přes Jetřichovice. "Letos se tam opravuje vodovod a obec je o prázdninách zcela neprůjezdná pro osobní automobily. Pro dnešní den platí výjimka, osobní auta z té strany projedou," uvedl Salov.

Za požárem nejspíš podle dřívějšího vyjádření Salova stojí člověk. Na místě zřejmě nikdo dopaden nebyl, podle Salova je nepravděpodobné, že by byl potenciální pachatel dopaden a potrestán.

V Národním parku České Švýcarsko hořelo také v dubnu. Tehdy se požár týkal jednoho hektaru lesa a rovněž na místo vyrazil vrtulník. Hasiči u požáru zůstali až do druhého dne. Nedávno hořel les také na saské straně národního parku. Až do odvolání proto německé úřady omezily pohyb turistů po národním parku a chráněné krajinné oblasti Saské Švýcarsko mimo neoznačené cesty. Úplně zakázaný byl vstup do lesů přes noc. Salov řekl, že na české straně zatím žádný podobný zákaz v platnosti není. "Můžeme ale postihnout ty, kteří rozdělávají oheň v lesích," dodal.