Přes Čechy dnes přejdou od jihu k severu silné bouřky, teploty zůstanou tropické

V Čechách se v pátek objeví silné bouřky, které budou postupovat od jihu k severu. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 kilometrů v hodině a může je doprovodit krupobití a přívalové srážky. Teploty zůstanou ale tropické, maxima vystoupají na 34 až 39 stupňů Celsia, plyne z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Dnes během odpoledne a večera budou vznikat velmi silné bouřky nejprve izolovaně v oblasti jihozápadních Čech pod Šumavou. Pozvolna se budou bouře přesouvat k severovýchodu a tvořit nové v širokém pásu přes střední až po severní Čechy," uvedli meteorologové.
Doplnili, že vedle silného větru a přívalových srážek mohou při bouřkách padat i kroupy, které mohou mít i přes dva centimetry.
Ve středu se bouřky budou tvořit i v dalších oblastech. Kde přesně, chtějí meteorologové upřesnit později. Co do teploty se situace ve středu podle jejich předpovědi proti dnešku ale příliš nezmění, v Čechách bude mezi 32 až 37 stupni a na Moravě a ve Slezsku o tři stupně více. Postupné ochlazení předpokládají meteorologové až ve druhé polovině pracovního týdne.
I přes očekávané srážky, které budou jen lokální, tak zatím kvůli vedru a suchu přetrvává na většině území Česka zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.
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