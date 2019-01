Přes banku se přihlásíte i do Portálu občana. Stát vyhlíží miliony nových uživatelů

O digitální Portál občana, přes který si lidé mohou z pohodlí domova vyřídit papírování s úřady, zatím není příliš zájem. Zaregistrovalo se do něj jen několik tisíc lidí. I proto, že to není zrovna jednoduché. To má však změnit dohoda státu s bankami. Díky ní by se do portálu dalo vstoupit jednoduše po přihlášení do internetového bankovnictví. Prakticky přes noc by tak portál získal miliony potenciálních uživatelů.

"Byla by to ta největší věc, kterou teď můžeme udělat. A vypadá velmi reálně, že se nám to povede," řekl pro Aktuálně.cz vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Dnes pro přístup do Portálu občana, který vláda spustila už loni v červenci, musí člověk vlastnit buď datovou schránku, nebo občanský průkaz s čipem a k němu čtečku, která pravost občanky ověří. Čtečku za několik stovek korun si navíc každý musí koupit sám.

Ani jedna z možností není zrovna běžným standardem a jak je vidět, od registrace do portálu spíše odrazuje. Podle posledních údajů využívalo novou službu loni v listopadu jen asi 8 500 Čechů.

Internetové bankovnictví už však denně slouží milionům lidí a podle Dzurilly bankovní zabezpečení odpovídá nárokům, které stát na přistupování k portálu má. "Česká bankovní asociace o to hodně stojí, stejně tak jako my. Je už dohoda na tom, co přesně musíme změnit a jak to změnit. Řeší se například, jak bankám zajistit přístup do základních registrů. Ale ta jednání už finišují," dodává Dzurilla.

Digitální náhrada za občanku

Zjednodušeně řečeno by se z bankovní identity stal v digitálním světě všeobecně uznávaný doklad totožnosti, podobně jako je jím v běžném životě občanský průkaz. Banky projekt nazývají Sonia (soukromoprávní bod pro identifikaci a autentizaci). Dzurilla věří, že začne fungovat ještě letos.

Portálu občana by mohl přinést tolik nutné rozšíření základny uživatelů. Dnes totiž jeho autoři narážejí na neochotu a laxnost některých úředníků spěchat s rozšiřováním služeb, které nabízejí online. "Radnice se například ptají, proč by se do toho měly pouštět, když nemáme v portálu lidi. A my jim odpovídáme - nejsou tam vaše služby, tak proč by tam lidé chodili," popisuje Dzurilla začarovaný kruh. Ve chvíli, kdy by se pár kliknutími k portálu přihlásily miliony lidí, mohlo by být vše jinak.

Ani banky nepřijdou zkrátka. Předpokládají, že budou mít o jejich novou schopnost úředně ztotožnit takřka kohokoliv zájem soukromé firmy. Když bude chtít například člověk podepsat smlouvu s elektrárenskou společností, nebude se muset prokazovat občanským průkazem, ale jeho identifikace proběhne na dálku elektronicky. Za to si banky samozřejmě budou od firem účtovat poplatky.

Potřeba legitimovat klienta u některých firem vychází přímo ze zákona, jinde z obchodních důvodů, často je to kombinace obojího. Dobrým příkladem jsou třeba sázkové firmy. Založit si u nich online účet je zdánlivě snadné, ale kvůli zákonu o hazardních hrách a opatření proti praní špinavých peněz hráčům nezbývá nic jiného než dojít na jednu z provozoven a nechat si tam ověřit svou totožnost.

Nejdříve je třeba přepsat zákony

Než se však přes bankovní účty začnou lidé přihlašovat nejen ke službám e-govermentu, musí poslanci schválit tři novely zákona, které připravila sama Česká bankovní asociace a které jsou už v připomínkovém řízení.

"Během podzimu došlo ke sjednocení postoje a zpracování konkrétních legislativních návrhů, které jsou alfou a omegou pro to, aby mohl projekt jako Sonia v rámci legislativy vůbec vzniknout," říká Martin Medek, šéf otevřeného bankovnictví v České spořitelně.

Podle něj je pro tyto změny nejlepší vhodná chvíle už proto, že vláda nedávno schválila koncepci Digitální Česko, která s využitím elektronické identity pro potřeby státu počítá. "Začíná se navíc diskutovat o zákonu o právu na digitální službu, o němž panuje široká shoda napříč politickým spektrem. A většina digitálních služeb státu bude potřebovat nějakou formu ověření identity," dodává Medek.

Optimistickými odhady, že by Sonia mohla začít naplno fungovat už letos, si však tak jistý není. "Moje ambice a myslím že i reálné očekávání je, že bychom se za rok touto dobou mohli bavit o technickém a obchodním řešení a nemuseli se zabývat legislativou jako teď," uvádí.

Co už Portál občana nabízí

Samotný Portál občana se mezitím průběžně rozšiřuje o nové služby. Už dnes je v portálu přístup například k eReceptům či bodovému hodnocení řidiče. Lze přes něj také podat daňové přiznání, požádat si o výpis z rejstříku trestů a z insolvenčního rejstříku, žádat o informace dle zákona 106 o svobodném přístupu k nim či si zřídit upozornění na konec platnosti občanky.

Od prosince mohou přes portál lidé také nahlížet do katastru nemovitostí. V lednu by mělo část své agendy přidat i ministerstvo dopravy. Systém tak například odešle emailem notifikaci na končící platnost řidičáku. V první polovině roku se také počítá se zpřístupněním registru živnostenského podnikání a registru zbraní. Celkem zatím portál obsahuje na šedesát služeb.